Cum arată fiica lui Laurențiu Duță. „Lorena a ajuns la un alt capitol al vieţii sale şi asta nu poate decât să mă bucure. Acum apreciază rock-ul şi trupe mai puţin comerciale.”

In articol:

Laurențiu Duță se numără printre cei mai de succes artiști din România. Solistul trupei 3 Sud Est se bucură să aibă o familie împlinită, cu care nu ezită să se mândrească pe rețelele de socializare.

Cum arată fiica lui Laurențiu Duță

Laurențiu este căsătorit din 2006 cu Ianula Duță, iar cei doi au împreună o fiică de 15 ani, pe nume Lorena.

Laurențiu Duță, solistul trupei 3 Sud Est, este un tată mai mult decât împlinit. Artistul are împreună cu soția sa, Ianula Duță, o fiică în vârstă de 15 ani, numită Lorena.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Laurentiu Duta (@laurentiuduta)

Cântărețul a povestit, în cadrul unui interviu pentru playtech.ro, despre pasiunile fiicei sale și despre gusturile muzicale pe care tânăra le are în ultima vreme.

Citeste si: Câți ani are Laurențiu Duță. Cum și-a început artistul cariera muzicală: „Laurențiu avea 13 anișori și n-a dormit câteva nopți, vrăjit de sunetele clapei."

„Vremurile în care era atrasă de Elena Gheorghe şi al ei «Ecou» au trecut de ceva vreme. Lorena a ajuns la un alt capitol al vieţii sale şi asta nu poate decât să mă bucure. I s-au schimbat şi gusturile muzicale. Acum apreciază rock-ul şi trupe mai puţin comerciale. În urmă cu vreo doi ani, am dat o fugă până la Londra, ca să urmărim împreună un musical american, «Hamilton», cu o povestea şi o linie melodică specială, care au fost destul de tare pe placul ei, lucru care m-a şi surprins”, a declarat Laurenţiu Duţă pentru Playtech.ro.

Citeste si: Ce pensie are, de fapt, Adriana Iliescu, cea mai vârstnică mamă din România- kfetele.ro

Citeste si: Laurențiu Reghecampf reacționează, după scandalul cu Anamaria Prodan. Cum explică situația creată..- bzi.ro

Laurențiu Duță a mai povestit că Lorena, fiica sa, nu se sfiește să-și exprime părerea cu privire la piesele trupei 3 Sud Est și să-și arate aprecierea față de munca tatălui său.

„Noi cântam foarte rar împreună cu alţi solişti. Înaintea Andrei, din această primăvară, a mai fost Inna.

Ceea ce vreau să subliniez este altceva. Lucram în biroul meu de acasă. Acolo nu am decât sculele necesare. Dar ceva din sound-ul melodiei noastre i-a atras atenţia Lorenei. Care a venit şi mi-a spus franc în faţă că sună foarte bine ce auzea atunci în premieră.

Mi-a şi spus că e foarte bun şi că, după părerea ei, vom da o nouă lovitură. Iar asta, desigur, mi-a plăcut. Cărui părinte nu-i face plăcere o apreciere venită din partea propriului copil?”, a mai afirmat artistul pentru sursa citată.

Cum arată și cu ce se ocupă soția lui Laurențiu Duță

De curând, Laurențiu Duță și soția sa au împlinit 15 ani de căsnicie. Cei doi sunt împreună însă de peste 29 de ani, încă din școala gimanzială. Laurențiu Duță și soția sa, Ianula Duță, au o fiică de 15 ani, pe nume Lorena, cu care se mândresc de câte ori au ocazia.

Citeste si: Program TV 40 de întrebări cu Denise Rifai. Când se difuzează emisiunea după ultimele modificări făcute de stația Kanal D

La cei 44 de ani ai săi, Ianula, soția cântărețului Laurențiu Duță, se află într-o formă fizică de invidiat. Ianula Duță este profesoară de biologie la o școală gimnazială și a absolvit Facultatea de Biologie la Universitatea Ovidius din Constanța.

Cum arată fiica lui Laurențiu Duță. „Lorena a ajuns la un alt capitol al vieţii sale şi asta nu poate decât să mă bucure. Acum apreciază rock-ul şi trupe mai puţin comerciale.” [Sursa foto: Facebook Laurențiu Duță]

Cei doi s-au întâlnit pe vremea când se aflau în școala gimnazială, iar de atunci au rămas împreună.

„Prima oară am acompaniat-o cu chitara la serbarea şcolii noastre. Eram clasa a VI-a, a VII-a. Ea era mai mică cu doi ani. Mama ei m-a rugat s-o acompaniez. Apoi ne întâlneam şi o salutam. Nici gând că într-o zi o să fim împreună. Ea în secret mă simpatiza, pentru că eu eram un fel de mica vedetă a şcolii. Cântam cu chitara şi câştigasem Festivalul Cântarea României. Eram la panoul de onoare al şcolii. Îmi spunea că din când în când mai trecea să-mi vadă poza. Mai târziu ne-am revăzut la un fan club Michael Jackson. M-au atras ochii imediat şi faptul că era retrasă, cuminţică. De atunci, din 1993, am rămas împreună”, a povestit Laurenţiu Duţă pentru Antena Stars.