Cum arăta Florin Dumitrescu în tinerețe. Juratul de la Chefi la cuțite a făcut polo de performanță înainte de a fi bucătar

17:44, iun 13, 2021 Autor: Anastasia Rebeca

Florin Dumitrescu, unul dintre cei mai apreciați bucătari din România, s-a făcut cunoscut ca jurat la emisiunile „Masterchef” și „Chefi la cuțite”. Acesta și-a început cariera în domeniul gastronomiei la vârsta de 14 ani, dar înainte a avut o altă pasiune.

Cum și-a descoperit Florin Dumitrescu pasiunea pentru gătit

Florin Dumitrescu, juratul de la emisiunea culinară „ Chefi la cutie ”, și-a îndreptat atenția către gastronomie după ce a văzut o emisiune tv a unui chef italian. El a fost impresionat de un preparat cu spanac. În anul 2001, ajutat de tatăl său, celebrul jurat și-a început cariera la un restaurant din București ca ajutor de bucătar pe un salariu de 100 de dolari.

Evoluția lui Florin Dumitrescu după trei ani de bucătărie a fost una foarte mare, lucra în două restaurante și a ajuns la un salariu de 25 milioane de lei vechi. În cadrul unui interviu pentru ziarul Adevărul, celebrul chef a mărturisit că avea un salariu mai mare de trei ori față de mama lui.

„Eu, la 17 ani, câştigam de trei ori mai mult decât mama. Ea avea salariul 8 milioane de lei (n.r. – vechi), iar eu luăm 25 de milioane, lucram în două restaurante. Aveam un salariu uriaş pentru vârsta mea, mai mulţi bani decât puteam cheltui”, declara Florin Dumitrescu.

Pentru a-și perfecționa calitățiile de bucătar, a decis să plece în Italia. După trei ani a revenit în țară și și-a dobândit titlul de Chef la unul dintre cele mai renumite restaurante din București. „Lucram în Italia într-un restaurant unde făceam singur 800 de porții de paște: 400 pe prânz, 400 pe cină. Am plecat de acolo și am ajuns într-un hotel unde doar eu și șeful bucătar făceam mese pentru 250 de persoane. Totul ține de matematică și planificare”, a mărturisit juratul Chefi la cuțite pentru Adevărul.

Florin Dumitrescu a devenit cunoscut în toată țara în anul 2012, atunci când a debutat în televiziune ca jurat la emisiunea „Masterchef”, fiind cel mai tânăr jurat Masterchef din lume. La patru ani distanță, a decis să facă parte din reality-show-ul culinar „Chefi la cuțite”, împreună cu colegii săi Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu.

Tot în același an, 2016, și-a publicat prima sa carte de bucate „ Gătește cu mine ”, iar după trei ani a scris și cea de-a doua carte „Românește. Punct și de la capăt”.

Cum arăta chef Florin Dumitrescu în tinerețe și ce pasiune a avut în copilărie

În urmă cu mai bine de 19 de ani, Florin Dumitrescu încă nu-și descoperise pasiunea pentru bucătărie. El a urmat o școală cu profil sportiv, iar din clasa a doua a decis să practice polo pentru echipa Steaua. A atins titlul de campion național și municipal de câteva ori. Mai mult, în anul 2002 a primit titlul de „Cetățean de Onoare al Sectorului 5”.

Florin Dumitrescu a dezvăluit în urmă cu ceva timp, în cadrul unei emisiuni televizate, că nu poate participa în show-ul „Asia Express” din cauza unor probleme de sănătate, dobândite din perioada când juca polo.

„ Nu pot în Asia, din motive medicale. Vin cu o trotinetă electrică până la muncă. Nu pot să îmi car greutatea, plus ceva extra pentru că am niște vertebre tasate și sunt fost sportiv de performanță. Am făcut polo ” a spus îndrăgitul chef.

