Cum arată Grațiela, soția lui Andrei Duban. Galerie FOTO

Gratiela Duban si Andrei Duban sunt casatoriti din 2011

In articol:

Grațiela Duban este una dintre actrițele de teatru care au reușit să se impună și pe piața reality-show-urilor, soția lui Andrei Duban având câteva apariții în acest domeniu, ea fiind, de altfel, și concurentă la Survivor România.

Grațiela Teohari (pe numele ei de fată) a ajuns cunoscută publicului mai mult datorită soțului ei, celebrul Andrei Duban. Cu toate acestea, ea este și o actriță de succes, la ”Ion Creangă”, în București și a cochetat și în trecut cu televiziunea, având o emisiune dedicată copiilor, acum câțiva ani. Cu toate acestea, celebritatea ei vine după câteva îmbunătățiri estetice reușite, printre care se numără și un implant de silicon, Grațiela, soția lui Andrei Duban transformându-se într-o bombă sexy care nu se sfiește să își arate corpul perfect în costume de baie minimaliste. „Având în vedere că toate femeile ajung la o vârstă matură, când mai apare un rid sau una alta, sunt de acord cu operațiile estetice. Eu mi-am pus sâni, am alăptat, nu am avut probleme și chiar sunt mândră de achizițiile mele. Mi-am pus pentru că alte colege de la facultate tocmai ce-și puseseră și erau atât de frumoși, dar atât de frumoși și mi-am dorit. Ele au insistat și m-au încurajat și oarecum și dintr-o inconștientă, am avut curaj și am zis hai să o fac și pe asta”, a spus, acum cveva vreme, Grațiela Duban.

Gratiela, sotia lui Andrei Duban, are forme de invidiat

De altfel, și după ce a ieșit de la Survivor România, Grațiela, soția lui Andrei Duban a făcut senzație la piscină, unde a realizat câteva fotografii apreciate la superlativ de admiratorii ei de pe paginile de socializare. Fosta concurentă de la Survivor a pozat într-un costum de baie roz, etalând un corp de fotomodel.

Grațiela, soția lui Andrei Duban, scene explicite în public

Graţiela Duban a fost filmată pe canapea într-o ipostază fierbinte alături de Andrei Duban, care la acea vreme era logodnicul ei. „Andrei Duban şi frumoasa lui iubită, Graţiela, au fost pe punctul de a face amor marţi seară la un eveniment monden. (...) Echipa "Clubbing Report" i-a filmat pe cei doi porumbei în toiul acţiunii, desprinsă parcă dintr-o peliculă XXX. Duban şi Graţiela au uitat că sunt la un eveniment cu ştaif, unde printre invitaţi se numărau actori precum Sergiu Nicolaescu sau Oana Pellea şi, înfierbântaţi, au început să se mângâie lasciv pe o canapea. Blonda a profitat că în club era întuneric şi şi-a sărutat cu poftă logodnicul, care imediat i-a băgat mâna sub bluză, pentru a ajunge la sâni. Scena a durat câteva minute bune, cei doi având parte de un adevărat preludiu în club”, dezvăluia Click.ro despre scena sexy dintre Graţiela şi Andrei Duban.

Gratiela, sotia lui Andrei Duban, adora sa se lase pozata

Grațiela și Andrei Duban s-au căsătorit în 2011

Graţiela de la Survivor România e soţia lui Andrei Duban, cu care s-a măritat în 2011. “Nu ştiam foarte multe lucruri despre el. Aşa fugitiv... ştiam că a prezentat Loto şi am fost avertizată că este cam... hai să nu folosesc cuvinte urâte, că îi cam fug ochii după femei şi că sigur o să se dea la mine”, a mărturisit Graţiela pentru dcnews.ro. Presa a relatat că Graţiela a plâns în biserică atunci când actorul a dus-o pe aceasta la altar. Graţiela Duban a mărturisit că s-a emoţionat la cununie din cauza mamei ei, care a decedat în urmă cu cinci ani, şi nu a putut să-i fie alături. "Am avut şi un motiv trist pentru care am plâns în biserică. Mama mea a murit în urmă cu cinci ani. Buchetul meu de mireasă conţinea o eşarfă neagră pentru ca mama să fie aproape de mine", a povestit Graţiela Duban.