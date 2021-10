Cum arăta Kim Kardashian înainte să devină celebră. O casetă porno a propulsat-o în lumina reflectoarelor

In articol:

Puțini își mai amintesc că celebra Kim Kardashian a fost asistenta personală a lui Paris Hilton și stilist al vedetelor, înainte de a ajunge veritabilul style icon de astăzi.

Cum arăta Kim Kardashian, fosta soție a lui Kanye West, înainte să devină celebră

Înainte de a deveni celebră, Kim Kardashian arăta complet diferit. Deși nu a recunoscut majoritatea intervențiilor sale estetice, vedeta de astăzi prezintă câteva îmbunătățiri.

Kim Kardashian, fotografie din timpul colegiului [Sursa foto: Instagram]

Înainte de a devenit faimoasă datorită reality show-ului "Keeping Up with the Kardashians", Kim a fost asistenta lui Paris Hilton. Despre felul în care s-a schimbat a comentat chiar și ea de-a lungul timpului. De altfel, vedeta spune că fostul ei soț a ajutat-o să-și îmbunătățească stilul vestimentar.

“Eram obsedata de sclipici, pantofi cu strasuri si genul de haine de care acum imi vine sa rad, iar el mi le-a aruncat pe toate.

Eu i-am spus ca am de gand sa le pastrez pentru fiica noastra, iar el mi-a raspuns ca in cazul in care vom avea vreodata o fiica, nu va purta niciodata asa ceva!”, mărturisea Kim în urmă cu mai mulți ani.

Kim Kardashian, în 2006 [Sursa foto: Captură YouTube]

Schimbările de-a lungul anilor sunt atribuite de mulți critici și intervențiilor estetice. Kim a infirmat zvonurile că și-a modificat nasul sau că și-a micșorat maxilarul. A vorbit doar despre complexul său legat de "cea mai păroasă frunte din lume", după cum singură aprecia, imperfecțiune pe care a rezolvat-o cu ajutorul laserului.

În 2007 a apărut un sex-tape cu Kim Kardashian și iubitul ei de atunci, Ray J

De altfel, la fel ca "șefa sa" Paris, Kim a primit un avânt în carieră după ce o casetă porno a scăpat pe internet. În 2003, al scurt timp după ce a divorțat de primul ei soș, producătorul Damon Thomas, Kim Kardashion s-a iubit cu Ray J. Acesta i-a propus să se filmeze în momentele lor fierbinți, iar imaginile au făcut înconjurul lumii în 2007. Deși vedeta a da inițial în judecată compania care a publicat imaginile, și-a retras plângerea în urma unei înțelegeri financiare.

Kim Kardashian este miliardară în dolari

Nu mai e un secret pentru nimeni cât de bogată este Kim Kardashian! În aprilie anul acesta, vedeta a fost inclusă pentru prima dată pe lista Forbes a miliardarilor lumii. Veniturile sale provin din brandul de produse de înfrumusețare și linia de lenjerie modelatoare, precum și din aparițiile tv.

Potrivit Forbes, Kim Kardashian, în vârstă de 40 de ani, „valorează acum 1 miliard de dolari, faţă de 780 de milioane de dolari, în octombrie, mulţumită a două afaceri profitabile- KKW şi Skims- precum şi banilor obţinuţi din televiziune şi contracte de endorsement şi unui număr de investiţii mai mici”.