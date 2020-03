Dacă tot e carantină, să fie și provizii. Cam așa stă treaba în familia lui Kim Kardashian. Vedeta de la Hollywood a ținut să împărtășească cu fanii ei câteva imagini cu frigiderul plin de alimente. Imaginile sunt incredibile, căci milioanara se poate lăuda cu un adevărat magazin în propria casă.

Kim le-a făcut internauților un „tur al frigiderului” în locuința sa din Los Angeles, pentru a le arăta că și-a făut provizii pentru perioada carantinei.Este de menționat faptul că întreaga bucătărie a celebrei Kim Kardashian este de dimensiunea unui apartament.

Kim, în topul celor mai bogate femei din America

Potrivit Forbes, Kim Kardashian are o avere de aproximativ 350 de milioane de dolari. Vedeta de peste ocean s-a clasat pe locul 54 în topul celor mai bogate femei din America care și-au câștigat averea pe cont propriu, în anul 2018.

Cei 350 de milioane de dolari vin din încasarile reality show-ului, contractelor de imagine, dar mai ales din profitul companiei de cosmetice, KKW Beauty, situat undeva la 100 de milioane de dolari.

Kim a ajuns în atenția publicului ca fiind prietenă și stilistă a lui Paris Hilton, iar ulterior a devenit celebră în urma unui reality show televizat care a debutat în 2007, ”Keeping up with the Kardashians”.

Ea s-a căsătorit în anul 2014 cu rapperul american Kanye West, alături de care are doi copii, North , o fetiță de 4 ani, și Saint, un băiețel de un an