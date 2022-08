Cum arată locul în care s-a cazat Oana Roman pe litoralul românesc? „Am ales cel mai luxos apartament”.

In articol:

Oana Roman bifează vacanță după vacanță și nu se uită la bani atunci când vine vorba de propriile plăceri, ceea ce a făcut și acum, în plin sezon estival.

Vedeta, o împătimită a escapadelor peste hotare, bucurându-se de multe concedii petrecute în Egipt, de această dată s-a abătut de la regulă.

Oana Roman, vacanță de lux la Mamaia

Astfel, Oana Roman, Marius Elisei și fiica lor au plecat pe litoralul românesc, nu oriunde, ci în cea mai scumpă stațiune de la noi, la Mamaia.

Și, pe lângă prețurile de pe plajă, despre care mulți spun că sunt foarte ridicate, Oana Roman menționează că a făcut acum o mare aroganță, căci s-a cazat în cea mai luxoasă locație în care a

fost vreodată în țara noastră.

Imediat ce a văzut în ce apartament își va petrece sejurul de la mare, Oana Roman a pus mâna pe telefon și le-a arătat totul și celor care fac parte din comunitate ei online, deloc puțini la număr, dornici să fie la curent cu ce se întâmplă în viața fiicei lui Petre Roman.

Astfel, vedeta s-a lăudat în fața internauților arătându-le imagini din întregul apartament, susținând că atenția la detalii, pur și simplu, a dat-o pe spate.

Oana Roman a dat vacanțele din Egipt pe cele de pe litoralul românesc [Sursa foto: Instagram]

Mai mult decât atât, partenera de viață a lui Marius Elisei a fost impresionată și de calitatea materialelor folosite în amenajarea apartamentului, dar și de simplitatea și eleganța locației.

”Am ajuns la mare, la Mamaia. Am ales, probabil, cel mai luxos și mai frumos apartament în care am stat eu vreodată la mare în România. Este ceva absolut excepțional. Realmente o locație de super lux. Un bun gust și un rafinament ieșite din comun. Arată fabulos! Am rămas impresionată de cum arată acest loc pe care l-am găsit întâmplător. Totul este aranjat la cel mai mic detaliu, cu materiale și mobilă de cea mai înaltă calitate. Eu sunt obsedată de așternuturi, iar aici sunt de o calitate incredibilă. Totul este la superlativ, ceva de vis. Și ce mi se pare fantastic este că la baie am lumânări parfumate, cremă de plajă, dezinfectant și soluție contra țânțarilor, atenție la detalii. Fabuloasă locație”, a spus Oana Roman pe pagina sa de Instagram.