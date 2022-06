Motivul pentru care Oana Roman nu este fericită în totalitate! A dat totul din casă: „Îmi e un dor cumplit”

In articol:

Oana Roman este din ce în ce mai activă pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, acolo unde păstrează mereu legătura cu fanii săi, împărtășind cu aceștia aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, căci recunoscută pentru sinceritatea de care a dat dovadă mereu, Oana Roman a dezvăluit care ar fi lucrul ce ar putea să o facă fericită în totalitate. Mai precis, vedeta a mărturisit că ar vrea să se trezească în Sudul Franței, acolo unde să fie alături de prietenele sale, pentru a se bucura de singurul loc din lumea unde se simte foarte bine.

Mai mult decât atât, Oana Roman a mai povestit că în urmă cu un an se pregătea să meargă la Cannes, acolo unde merge anual, de mai bine de 30 de ani, însă anul acesta nu este sigură dacă va putea ajunge.

„Singurul lucru care m-ar face pe deplin fericită în momentul ăsta ar fi să mă pot trezi în sudul Franței, să fiu cu prietenele mele și să mă bucur de singurul loc din lume unde mă simt cu adevărat în elementul meu. Acum fix un an mă pregăteam să merg la Cannes, așa cum o fac aproape în fiecare an de 30 de ani. Anul ăsta nu știu când și dacă ajung și îmi e un dor cumplit.”, a mărturisit Oana Roman, pe InstaStory.

Oana Roman a vorbit despre relația dintre ea și Marius Elisei

Cu câteva săptămâni în urmă, Oana Roman a făcut o serie de declarații despre relația cu Marius Elisei care, fără doar și poate, i-a luat prin

surprindere pe fanii cuplului. Vedeta a dezvăluit că lucrurile nu merg în direcția corectă, iar acest lucru se întâmplă în ultima perioadă, potrivit declarațiilor fiicei lui Petre Roman.

”Eu am încercat foarte mulți ani să îi explic și să mă mulez și să accept niște lucruri, nu se poate. Este clar că eu asta sunt și asta este viața mea, munca mea e asta, menirea mea este să fac asta, noi am vorbit de-a lungul anilor de zeci și sute de ori. Am ajuns în punctul în care am senzația că vorbesc doar eu și mă aud singură.(...) Numai că eu nu consider că lucrurile merg în direcția care trebuie, din păcate. Cel puțin în ultima vreme. Probabil că este și o problemă a, nu știu, caracterului pe care îl am eu. Eu am evitat și evit în general să mă plâng sau să dezbat lucruri... Se spune că rufele se spală în familie”, a declarat Oana Roman

