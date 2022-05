In articol:

Ludovic Orban este un politician român, fost prim-ministru al României, în perioada noiembrie 2019- decembrie 2020. A fost ministru al Transporturilor un an (2007-2008) și, în prezent, ocupă locul de Președinte al Camerei Deputaților.

Cum arată Ludovic Orban în tinerețe

Politicianul român s-a născut pe 25 mai 1963, în Brașov, într-o familie cu un tată de cetățenie maghiară și mamă româncă. În 1982 a absolvit Liceul Andrei Șagună din orașul Brașov, iar 6 ani mai târziu termină studiile superioare, la Universitatea din Brașov, specializându-se pe tehnologia proiectării mașinilor industriale. În 1993, termină studiile postuniversitare la Școala Națională de Administrație și Științe Politice din București.

În timpul Revoluției Române, Orban a studiat ingineria la o fabrică de izolații din Târgu Secuiesc, urmând să lucreze în funcția respectivă la Brașov, până în 1991. De atunci, a ocupat o funcție la cotidianul "Viitorul Românesc", iar din 1997 a lucrat la agențiile: Agenţia pentru Politici Energetice, Direcţia Persoane cu Handicap, Direcţia Informare Publică, Agenţia Naţională a Angajaţilor Publici şi Centrul Naţional de Specializare Comunicaţii şi Relaţii Publice.

Cum arăta Ludovic Orban în tinerețe [Sursa foto: cetateanul.net]

Prima funcție politică pe care Ludovic Orban a avut-o a fost de consilier loca l la Sectorul 3, apoi la Sectorul 1, demisionând la scurt timp după alegeri.

În 1998 a intrat în consiliul național al Partidului Național Liberal, iar 4 ani după în comisia administrației publice a partidului. A ocupat și postul de viceprimar al Capitalei în anii 2004-2007.

În martie 2009, devine vicepreședintele PNL și concurează la Primăria Capitalei, însă se retrage din toate posturile ocupate deja cele în desfășurare, în urma unei anchete deschise de DNA pe numele său. Acum 5 ani, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a achitat pe Orban sub acuzația de trafic de influență.

La sfârșitul anului 2019, Klaus Iohannis îl numește prim-ministru pe Orban, însă guvernul politicianului este înlăturat pintr-o moțiune de cenzură în februarie 2020. În noiembrie 2020, Ludovic Orban este expulzat de către colegii de partid din PNL.

Ludovic Orban a împlinit 59 de ani

După Congresul PNL din septembrie 2021, Ludovic Orban a declarat că au avut loc „cele mai grave încălcări ale normelor democratice care au fost săvârșite vreodată într-un partid politic, în ultimii 31 de ani”. După întrunire, Orban și-a depus demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților.

În luna aprilie a anului curent, Ludovic Orban a declarat că are de gând să candideze la președenția României, deoarece Iohannis l-a dezamăgit foarte mult. În plus, președintele partidului Forța Dreptei a declarat că nu mai poate susține un alt politician la conducere.



„Cea mai mare dezamăgire care mi-a provocat-o vreodată un om alături de care am făcut politică este dezamăgirea provocată de Klaus Werner Iohannis. Niciodată nu mi-aş fi imaginat că, sub masca de neamţ pe care şi-a pus-o, sub masca euro-atlantistă pe care şi-a pus-o, se poate ascunde un caracter atât de josnic, o lipsă de onestitate şi de empatie faţă de români şi atâta cinism şi lipsă de sensibilitate faţă de România, rareori mi-a fost dat să văd.(...) Eu mă consider responsabil pentru că am susţinut un astfel de politician”, a declarat Orban.







Sursă: cetateanul.net , hotnews.ro