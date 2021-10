Ludovic Orban și-a anunțat demisia de la șefia Camerei Deputaților, după ce Dacian Cioloș a fost singura opțiune a lui Iohannis la funcția de premier al României

Ludovic Orban [Sursa foto: Facebook] 12:12, oct 12, 2021 Autor: Cristina Ionela

Ludovic Orban și-a anunțat demisia de la șefia Camerei Deputaților! Fostul lider al Partidului Național Liberal consideră că nominalizarea făcută de Klaus Iohannis la funcția de premier al României, și anume Dacian Cioloș, este ”o cacealma care nu numai că nu are ca obiectiv soluționarea crizei ci are ca efect adâncirea crizei politice și guvernamentale”.

Ludovic Orban consideră că țara noastră se confruntă cu o criză politică și o criză guvernamentală provocată de decizia unilaterală a lui Florin Cîțu, de a-l demite pe Ministrul Justiției, fără niciun fel de consultare a coaliției.

”România se confruntă cu o criză sanitară gravă provocată de explozia de infectări cu COVID. România se confruntă cu o situație economică dramatică care pune în pericol veniturilor românilor ca urmare a creșterii prețurilor la energie, combustibil, alimente, medicamente, creștere care afectează viața de zi cu zi a românilor și deteriorează grav puterea de cumpărare a românilor.

Criza politică trebuie să înceteze imediat, pentru că România și românii au nevoie de un guvern stabil, care să beneficieze de o majoritate parlamentară. Din păcate, decizia de ieri a președintelui este mai degrabă o cacealma care nu numai că nu are ca obiectiv soluționarea crizei ci are ca efect adâncirea crizei politice și guvernamentale.

Este evident, pentru orice om care cunoaște situația politică şi poziționarea partidelor, că în ciuda bunelor intenții ale lui Dacian Cioloș și ale USR, care au fost singurii care s-au prezentat la consultări cu propunere de premier, desemnarea lui Dacian Cioloș ca prim-ministru este o desemnare care nu ține cont de principiul loialității constituționale care ar fi trebuit aplicat şi nu ţine cont de faptul că desemnarea trebuie făcută în persoana unui premier cu șanse reale de a face o majoritate parlamentară", a declarat Ludovic Orban.

Klaus Iohannis, desemnare neașteptată pentru poziția de premier-candidat al României

Președintele s-a consultat cu partidele parlamentare în privința persoanei care ar fi cea mai în măsură să se afle la cârma Guvernului, iar USR a fost singura formațiune politică care și-a propus conducătorul:

" Am avut azi consultări cu partidele după moțiunea de cenzură. În toate discuțiile am reiterat importanța unor chestiuni care trebuie rezolvate: pandemia, creșterea prețurilor la energie. E foarte important să beneficiem de sumele mari din PNRR și să nu dăm cu piciorul la această oportunitate. Am reiterat importanța pregătirilor pentru iarnă. Acestea sunt chestiunile importante pentru români. Partidele au venit cu diferite abordări și propuneri. Eu am reținut o propunere pe care o voi pune în practică. Am decis să îl desemnez pentru poziția de candidat de premier pe Dacian Cioloș", au fost declarațiile făcute de Klaus Iohannis.

