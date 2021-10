Cum arată Octavia Selena Alexandru la 19 ani. Românca a jucat în „Game of Thrones”

In articol:

Octavia Selena Alexandru este românca care în urmă cu câtiva ani a făcut parte din distribuția ”Game of Thrones”, celebrul serial care a avut succes la nivel global. În prezent, tânăra a împlinit 19 ani și s-a transformat într-o domnișoară superbă, cu multe planuri de viitor.

Cum arată acum Octavia Selena Alexandru, românca care a jucat în „Game of Thrones”

Octavia Selena Alexandru este născută pe 8 octombrie 2002, în România, iar de câțiva ani locuiește cu familia ei în Marea Britanie, unde a urmat cursuri de balet, actorie și muzică la mai multe instituții cunoscute în Londra.

Citeste si: Când apare Squid Game, sezonul 2? Serialul ”Jocul calamarului” este numărul unu în topul producțiilor vizionate pe Netflix

Pe lângă faptul că are calități vocale de soprană, știe să cânte la chitară și la pian, a urmat și cursuri de fotografie, iar în 2009 a câștigat competiția GB Dance Festival. În 2011 a participat la concursul de talente Got to Dance, unde a ajuns în semifinala, susținând că își dorește să ajungă o mare balerină.

”Într-o zi o să ajung o mare balerină, cunoscută în întreaga lume”, a spus Octavia Selena Alexandru.

Citeste si: "Are cancer!" Laurențiu Reghecampf rupe tăcerea! Din cauza asta nu vrut să intervină până acum în scandalul divorțului!- bzi.ro

În 2012 a participat la casting-ul producției „Game of Thrones”, unde a fost aleasă pentru rolul lui Leaf, copilul pădurii.

Românca a apărut în episodul 10, sezonul 4 și în primul episod, sezonul 5, din celebrul serial, iar cea mai importantă prestație a fost aceea în care introduce un pumnal cu obsidian

în Bran Stark și îl transformă în primul „night walker”, o secvența emblematică în povestea serialului.

Totodată, rolul româncăi a fost cel care „îl naște” pe „ Regele Nopții ”, personajul care ulterior vine să cucerească cele șapte regate de dincolo de zidul din nord.

Octavia Selena Alexandru și-a făcut debutul în lumea cinematografiei cu rolul din „My Mother, My Bride and I”, film urmat de producțiile „Red Wagon”, „Ward 3”, „D' ora”, „The Nutcracker”, „The Swan Lake”, „The House”, „Salt”, „Hero Fisher”, „What Is This Feeling” și

„Assassin' s Creed”.

E oficial! House of the Dragon, prequel-ul seriei Game of Thrones, are primul trailer! Vezi când va apărea serialul în România

În prezent, Octavia Selena Alexandru este decisă să se facă cunoscută în toată lumea și se pregătește pentru marile scene ale lumii. Românca este studentă la „The Royal Academy of Dance” și urmează cursurile de actorie la „National Youth Theatre”, una dintre cele mai bune școli de actorie din lume.