Cum arată restaurantul lui Eminem, în care servește celebrele spaghete din melodia „Lose Yourself”

In articol:

Eminem, pe numele său real Marshall Bruce Mathers III este un artist, rapper și actor de origine americană.

Acesta este artistul cu cele mai mari vânzări din anii 2000 în Statele Unite. Albumul său de debut este „Infinite”, apărut în anul 1996, urmând ca următorul său album „The Slim Shady LP” să capete o popularitate covârșitoare.Eminem deține propria casă de discuri, „Shady Records”, împreună cu managerul său Paul Rosenberg. Artistul în vârstă de 49 de ani deține și un post de radio „Shade 45” în Sirius XM Radio. De asemenea, acesta a creat și un film în urmă cu 19 ani, „8 Mile” inspirat chiar din propria viață.

Citeste si: Lidia Buble a fost trimisă în judecată de DIICOT. Ce au transmis anchetatorii

Cântărețul a fost căsătorit cu Kimberly Anne Scott de două ori și au împreună o fată, pe Hailie Mathers în vârstă de 25 de ani.

Eminem și-a deschis restaurant în Detroit, unde servește spaghetele făcute după rețeta mamei

Eminem și Kimberly au avut o relație tumultoasă plină de împăcări și despărțiri încă din perioada adolescenței.De curând, cântărețul melodiei „Real Slim Shady” și-a deschis și un restaurant. Iată mai multe detalii!

Eminem și-a deschis la sfârșitul lunii septembrie, pe 29, un restaurant de tip fast-food, unde se vând paste făcute după rețeta mamei sale.

Inițial, brandul „Mom’s Spaghetti” a fost folosit pentru a livra spaghete persoanelor nevoiașe. De curând, artistul a deschis și un restaurant la care prețurile nu sunt tocmai mici. O porție de spaghete cu sos roșu costă 9 dolari și una cu chiftele 12 dolari. Spaghetele cu chiftele vegane ajung și la suma de 14 dolari, iar sandvișul cu spaghete se găsește la 11 dolari. Restaurantul are ca băuturi apă și suc la 3 dolari fiecare.

Citeste si: Smiley și Gina Pistol se despart?! Câți bani ar trebui să plătească cântărețul, pensie alimentară, pentru micuța Josephine- bzi.ro

Eminem și restaurantul său „Mom`s Spaghetti” [Sursa foto: degustam.ro]

Localul este unul mic, cu servire la geam și cu un spațiu nu prea generos, destinat consumului de produse. Restaurantul rapper-ului a fost creat în colaborare cu Union Joints Restaurant Goup, iar șansele să apară o franciză sunt destul de mari.

Conceptul „Mom’s Spaghetti” a apărut pentru prima dată în melodia „Lose Yourself”

Punctul de plecare al restaurantului din Detroit, „Mom’s Spaghetti” a fost inițial în anul 2017, când Eminem și echipa sa au testat ideea localului în timpul câtorva spectacole susținute de rapper. Surpriza cea mai mare a fost faptul că inspirația numelui restaurantului provine din melodia artistului „Lose Yourself”, lansată în anul 2002: „His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy/There’s vomit on his sweater already, mom’s spaghetti.”. De asemenea, o altă surpriză fabuloasă pentru fani a fost și faptul că la deschiderea localului, primii zece clienți au avut onoarea de a fi serviți chiar de Eminem și au plecat de acolo și cu câteva selfie-uri cu actorul american.

Citeste si: Dani Oțil, cadou inedit pentru ziua de naștere a Gabrielei Prisăcariu! A anunțat în direct: „Mi-a zis să o surprind”

În urmă cu 19 ani, Eminem lansa filmul „8 Mile”, inspirat din viața sa

Eminem și-a făcut debutul actoricesc în anul 2002 în filmul „8 Mile”, regizat de Curtis Hanson după scenariul lui Scott Silver. Povestea peliculei este a unui tânăr rapper alb numit Jimmy B-Rabbit Smith Jr., care trăiește în orașul Detroit, Michigan și încearcă să se lanseze în lumea rapp-ului dominată de negri în anul 1995. Filmul nu reprezintă o autobiografie, ci poate fi încadrat mai degrabă la categoria semi-autobiografic. Succesul a fost unul colosal, pelicula câștigând multe distincții, dar și un Oscar pentru cea mai bună melodie originală „Lose Yourself”

Surse: profm.ro, degustam.ro, ro.cm-ob.pt