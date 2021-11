Alex Bodi și Daria Radionova au uitat de certuri și s-au împăcat. Cum au decurs discuțiile între cei doi: ”Vom vedea ce ne oferă viitorul”

In articol:

După multe certuri și împăcări, Alex Bodi și Daria Radionova s-au întâlnit și au discutat despre tot ce s-a întâmplat între ei. Cei doi s-au despărțit cu scântei în luna aprilie a acestui an, iar de atunci parcă nu au mai vrut să audă unul de celălalt.

Ei bine, aflat în Londra, Alex Bodi s-a întâlnit dintr-o pură coincidență prima dată cu fosta lui parteneră, pe care avea de gând s-o ceară de soție. A doua întâlnire n-a mai fost tot din coincidență.

Cei doi foști parteneri au luat cina împreună și au discutat despre tot ce s-a întâmplat între ei, cât timp au fost împreună. Alex Bodi spune că au dat totul uitării și că s-au împăcat, însă asta nu înseamnă că sunt împreună. Bineînțeles, nu înseamnă nici că nu vor fi împreună.

”În prima zi ne-am întâlnit din coincidență. Dar ieri, într-adevăr, am vorbit, ne-am întâlnit, am ieșit la cină împreună, pentru că suntem doi oameni maturi, am stat de vorbă și am lămurit anumite aspecte între noi. Asta nu înseamnă că suntem împreună sau ne-am împăcat. Nu mai există nicio urmă de negativitate, suntem doi oameni maturi și vom vedea ce ne oferă viitorul. Foarte simplu”, a spus Alex Bodi pentru Click.ro.

Ce a spus Daria Radionova despre întâlnirea cu fostul ei iubit

Și Daria a fost rezervată în declarații, susținând că nu vrea să comenteze nimic deocamdată. „ Prefer să nu comentez nimic despre întâlnirea noastră. Este mai bine așa. Știu că este un om bun. Mai departe, depinde ce vrea Dumnezeu. Vom vedea”, a declarat Daria Radionova pentru sursa citată.