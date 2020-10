Simona Florescu [Sursa foto: Facebook]

Anii au trecut, dar nu și-au pus amprenta asupra chipului Dichiseanu și cu atât mai puțin asupra corpului său. Cântăreața întoarce toate privirile atunci când iese pe stradă. Simona Dichiseanu nu are operații estetice, singurele riduri sunt cele formate datorită zâmbetelor. Artista se simte mai bine decât la 20 de ani,nu are niciun truc în ceea ce privește dieta ei, mănâncă cât se poate de sănătos, iar dimineața bea foarte multă apă.

”Dimineața beau foarte multă apă. Mănânc cât se poate de sănătos, salate, fructe, carne foarte rar. De ani de zile nu am mai mâncat cartofi prăjiți, mici sau sarmale”, a declarat Simona

Artista arăta precum o păpușă în tinerețe. Mai exact, în anii '80, pe când avea 16 ani, foarte multe tinere se coafau în stilul Angelei Similea, printre care și Simona, drept pentru care aducea perfect cu celebra interpretă de muzică ușoară.

”N-am știut ce vârstă are Dichi până ne-am căsătorit”

De asemenea, Actorul Ion Dichiseanu (86 de ani) și Simona Florescu (51 de ani) – fostă Dichiseanu, s-au cunoscut, în 1985, la Galați, unde artista participa la un concurs de interpretare. Simona l-a cucerit pe loc, așa că diferența de vârstă dintre cei doi nu a reprezentat o piedică nici la început și nici pe parcursul celor 22 de ani de relație. „Eu n-am ştiut ce vârstă are Dichi până ne-am căsătorit. Nu l-am întrebat. La Starea Civilă am văzut câţi ani are! Eu l-am văzut pe el aşa cum este şi l-am iubit aşa. Vârsta nu trebuie să fie un impediment. Sunt oameni care, la vârsta la care s-a căsătorit Dichi sunt rablagiţi rău de tot, dar sunt şi oameni în vârstă care sunt foarte atenţi cu ei, grijulii şi nu trec degeaba prin viaţă”, a spus cântăreața

În plus, artista avea 19 ani când s-a căsătorit cu Ion Dichiseanu și la 20 de ani a născut-o pe Ioana. Își dorea foarte mult o familie, chiar dacă multe persoane au fost împotriva relației. Solista a renunțat pe atunci la studii și cariera muzicală.