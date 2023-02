Cum arată spaima și durerea din Turcia?! O româncă din Adana mărturisește: "Am stat trei zile afară, în mașină cu toată familia" | EXCLUSIV

In articol:

În Turcia continuă operațiunile de salvare și recuperare în zonele afectate de cutremurul de luni. Sute de blocuri au fost distruse, iar orașe întregi au fost aproape rase de pe fața pământului după seismul de 7.8

grade de luni dimineața și cel de 7.5 grade ce a urmat în jurul prânzului, în aceeași zi.

Autoritățile de la Ankara fac tot posibilul să ofere ajutoarele necesare persoanelor grav afectate, în timp ce echipele de salvare se luptă să scoată oamenii de sub dărâmături. O româncă din Adana ne-a povestit cum au fost ultimele zile pentru familia ei, dar și care este atmosfera în oraș, după ce cartiere întregi au căzut la pământ.

Pentru Gina așa arată dezastrul, după cum ne-a mărturisit chiar ea. Femeia locuiește în Adana împreună cu soțul ei și este stabilită în Turcia de mai bine de 28 de ani. În zona în care locuiește mărturisește că pagubele nu au fost atât de mari, însă cartiere întregi de blocuri noi din oraș au căzut la pământ, iar sub dărâmături încă s-ar mai afla oameni.

"Trei zile am stat pe străzi"

Românca stabilită în Adana ne-a mărturisit că timp de trei zile a stat împreună cu familia ei în mașină, de teama să se întoarcă în apartament. Oamenii nu au încă curajul să revină în propriile locuințe, iar autoritățile îi sfătuiesc să meargă în săli de sport sau în zonele special amenajate.

Blocuri noi, de lux, au căzut la pământ în doar câteva secunde, după cum ne-a mărturisit românca din Adana.

"Trei zile am stat afară, în mașină împreună cu familia soțului meu. Am stat cu toții afară în mașini. Este foarte frig, este ger aici. Situația din Adana este extrem de agitată și tensionată. Toată lumea este supărată și agitată.

În cartierul în care eu locuiesc, nu este nicio problemă, dar sunt alte cartiere cu blocuri noi, blocuri de lux, care s-au demolat. Sub molozurile de acolo au rămas extrem de mulți oameni. Sigur că pe unii i-au scos morți, pe unii i-au scos vii", a mărturisit ea, în exclusivitate.

Pagubele cutremurului din Turcia [Sursa foto: Profimedia]

Cutremurul din Turcia a lăsat zeci de copii orfani

Seismul care a adus teroarea în Turcia a lăsat și zeci de copii orfani. În Adana, în zonele puternic afectate de seism, autoritățile au salvat numeroși copii, însă nu le mai găsesc părinții. Adulții sunt fie morți, sub dărâmături, fie au fost transportați la spitalele din țară.

"Am o cunoștință româncă, ea locuiește acolo în zona aceea foarte afectată și ieri am vorbit și mi-a spus că au găsit foarte mulți copii fără părinți. Nu le mai găsesc părinții acestor copii, fie sunt morți acolo sub dărâmături, fie sunt pe la spitale. Este dezastru ce am văzut eu aici!", a mărturisit ea.

La aeroportul din Adana sosesc echipe de ajutor din țările vecine Turciei, grupuri de zeci de persoane ieșind pe ușile aeroportului și mergând ulterior cu autobuzele în zonele cele mai afectate, acolo unde este nevoie de ajutoare și voluntari.

"Vin puhoaie de oameni la aeroport, soldați din mai multe părți ca să ajute. Ies pe ușile aeroportului, sunt îmbarcați în autobuze ale primăriei și merg apoi în zonele acelea foarte afectate. Vin oameni din Japonia, de peste tot", a mai dezvăluit ea, în exclusivitate.

Pagubele cutremurului din Turcia [Sursa foto: Profimedia]

Cutremurul din Turcia a provocat un adevărat dezastru

După cutremurul din Turcia, oamenii au preferat să rămână în mașini sau pe străzi, de teamă să se întoarcă în casă. Este și cazul unei mame cu doi copii gemeni, de doar câteva săptămâni, pe care Gina povestește că a găzduit-o în mașina nepoatei sale, încercând să o salveze de frigul de afară.

"Așa arată dezastrul pe care l-am văzut cu ochii mei. Este dezastru aici! O vecină a născut doi gemeni, iar în prima zi în care a fost cutremurul a stat cu ei pe stradă în brațe. Bebelușii au câteva săptămâni și i-am băgat în mașină la nepoata noastră pe mama și pe bebeluși pentru că noaptea este un ger cumplit. În comparație cu alte orașe, noi aici suntem cât de cât mai bine", a mărturisit ea.

Cel de-al doilea cutremur de luni a prins-o pe Gina în casă, acolo unde familia ei revenise pentru câteva minute, după mai multe ore petrecute în frig.

"Luni, când a fost cel de-al doilea cutremur, intrasem în casa pentru că ploua afară și am stat noi ce am stat afară în mașină, dar am zis să intrăm în casă. La al doilea cutremur am făcut un atac de panică, nici nu eram conștientă că eu țip. Toți vecinii de la mine de pe stradă au venit să mă ajute și să mă calmeze", a mai povestit ea.

