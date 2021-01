Cum arată tatăl lui Marian Godină! Celebrul polițist din Brașov i-a urat la mulți ani părintelui său

Marian Godină a postat o fotografie cu tatăl său, cu ocazia sărbătorii de Sfântul Ioan Botezătorul.

Marian Godină este cunoscut de o țară întreagă, însă nu mulți știu cum arată familia celebrului polițist din Brașov. Polițistul a postat astăzi, cu ocaiza sărbătorii de Sfântul Ioan Botezătorul, pe pagina sa de Facebook o fotografie cu tatal lui. „La mulți ani tuturor sărbătoriților de azi! La mulți ani, tati!”, este mesajul pe care Marian Godină l-a transmis pe rețelele de socializare. Tatăl lui Marian Godină și-a serbat astăzi, 7 ianuarie, ziua de nume, iar pe data de 29 ianuarie va împlini vârsta de 70 de ani.

Nu mulți știu că Marian Godină provine dintr-o familie numeroasă, el mai are patru frați, doi de mamă și doi de tată. Părinții polițistului și-au pierdut amândoi partenerii, iar după ce s-au cunoscut au hotărât să își ofere o șansă. Povestea emoționantă a fost făcută publică de Marian Godină pe pagina sa de Facebook.

„Tata are trei copii, mama are trei copii, iar în total suntem cinci frați. Ce ți-e și cu matematica asta. Explicația e însă simplă. Tatăl meu avea două fete mici, mama mea avea un băiat și o fată, mici și ei. Tatălui i-a murit soția, iar mamei soțul. S-au cunoscut, s-au căsătorit și am apărut eu. Mama a fost cea care a stat cu noi acasă cât am fost mici. Ea e cea care mă lua cu ea la cumpăraturi pe un scăunel din lemn montat pe cadrul unei biciclete Pegas Comoda. Tot cu ea mergeam la "ajutoare" și veneam bucuros cu haine "noi" și jucării. Tot mama e cea care își lua acasă de cusut ca să mai facă niște bani pentru a ne crește. Ea s-a împrumutat de bani ca să îmi dea să fac școala de șoferi la 18 ani. Și tot ea este cea care împlinește astăzi 60 de ani. La mulți ani, mami",a scris Marian Godina pe rețeaua de socializare, în urmă cu doi ani de zile.

Marian Godină, desppe tatăl său: „A aflat de pe Facebook ca-s spion, ca-s platit de Soros"

În urmă cu trei ani, cu ocazia zilei de naștere a atatălui său, Marian Godină a scris câteva rânduri pe care i le-a dedicat tatălui său, pe pagina sa de Facebook. (Citeste si:Polițistul Marian Godină, suspect de COVID! A intrat în izolare: ”Nu am niciun simptom”)

"Când eram mic, aveam părul de un blond atât de deschis încât tatăl meu făcea glume prin casă spunând că era unu' blond care repara lifturile blocurilor şi că el era cam mult plecat la muncă în perioada aia.

Apoi am crescut şi nasul a fost dovada clară a paternităţii, eliminând orice dubiu.

Tata a învăţat între timp să umble pe Facebook, a aflat de p-aici că-s spion, că-s plătit de Soros etc. Oricât i-aş spune să nu mai citească toate prostiile, îl văd că urmăreşte, citeşte comentariile şi uneori se consumă.

Astăzi e ziua lui, împlineşte 67 de ani. Şi după o viaţă de muncă, încă munceşte.

La mulţi ani, tata!",a scris Marian Godina pe Facebook.