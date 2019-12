Anamaria Ferentz s-a stabilit de ceva vreme în Statele Unite ale Americii, în Los Angeles, unde vedeta susține că se simte ca acasă. Din păcate, singurul aspect care o nemulțumește pe solistă e viața sentimentală, Anamaria despărțindu-se de iubit acum câteva luni.

Citeste si: Clipe de groază pentru Anamaria Ferentz: „Sunt în stare de șoc". Artista a facut accident in America

”Despre relaţia cu Christopher pot spune doar că a fost una dintre cele mai frumoase relaţii ale mele. Din păcate însă, din cauza meseriei pe care o are, el trebuie să fie ba 3 ani într-o ţară, ba 3 luni într-un oraş, 4 în alt oraş, 5 în altă ţară şi tot aşa – ceea ce nu se coordonează cu viaţa pe care mi-o doresc eu. Am fost prieteni mulţi ani înainte să fim împreună şi am rămas foarte buni prieteni, la fel cum am fost. A fost o poveste foarte frumoasă între noi şi am trăit momente fericite împreună”, a spus Anamaria Ferentz, potrivit OK! Magazine.

În ciuda acestui impediment, Anamaria Ferentz a avut parte de niște sărbători frumoase, mai ales că de curând s-a mutat într-o vilă nouă, pe care a amenajat-o cu ajutorul mamei sale. Când nu cântă pentru numeroasa comunitate românească din California, Anamaria colaborează cu o agenție imobiliară din zonă, cu ajutorul căreia și-a găsit și ea casa mult visată.