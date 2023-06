Cum au decurs ultimele momente din viața lui Stephan Pelger, înainte să recurgă la gestul șocant?! A refuzat să mai meargă la un eveniment monden

In articol:

Stephan Pelger a murit în urmă cu o zi, iar ultimele momente din viața lui au fost absolut normale. Cu câteva clipe înainte să recurgă la gestul necugetat, designerul le-a spus prietenilor de ce nu mai poate să meargă la un eveniment monden, unde se aflau și o mulțime de oameni din anturajul lui.

Ce s-a întâmplat cu Stephan Pelger în ultimele clipe de viață

Cum s-a scuzat cunoscutul designer de modă?

Stephan Pelger era o persoană care nu putea să absenteze de la evenimentele mondene, mai ales că mereu era în lumina reflectoarelor, deși el se confrunta cu probleme grave. Înainte de un eveniment monden foarte cunoscut în România, care a avut loc acum 2 zile, Stephan Pelger a consumat mai multe pahare cu alcool la un restaurant din apropierea casei lui. În tot acel timp, nu a ezitat să poarte și o discuție cu patronul localului, cu care s-a și împrietenit.

Conform declarațiilor lui, designerul nu părea că trece printr-un moment greu, ci era dispus să înceapă o colaborare. Mai șocant de atât a fost faptul că i-a promis că se va întoarce și următoarea zi cu niște prietene. Ulterior, Stephan Pelger și-a anunțat prietenii care îl așteptau la petrecere că nu mai poate ajunge pentru că are altă treaba și are muncitori în locuința lui, dând de înțeles că este într-un proces de renovare.

Câteva ore mai târziu, designerul a recurs la un gest necugetat în curte.

Vedetele din România, distruse de durere

Toți apropiații lui Stephan Pelger sunt în stare de șoc după ce au aflat de moartea acestuia. Deși acesta se confrunta cu probleme serioase, printre care și depresia și insomnia, a mărturisit, în luna ianuarie, că problemele lui se diminuaseră după ce fusese internat într-o clinică de dezintoxicare și că starea lui de sănătate e una bună.

„ Acest medic la care m-am dus este tân ă r ș i foarte actual cu problemele noastre din ziua de ast ă zi. Am f ă cut perfuzii, am fost pus pe un tratament medical foarte mic ș i cu foarte pu ț ine pastile. Dac ă luam 40 de pastile î ntr-o zi, acum iau trei pastile pe zi ș i am un somn de opt ore s ă n ă tos ”, spunea el în luna ianuarie.

Pe rețelele de socializare au apărut foarte multe mesaje din partea vedetelor pentru prietenul lor Stephan Pelger. Nimeni nu se aștepta să primească vestea cum că acesta s-a stins din viață pentru că designerul era fericit, zâmbea și nu părea că ar exista probleme în viața sa.

„Nu am crezut niciodata ca voi scrie despre tine la trecut. Cand am intrat prima data in atelierul tau aveam 16 ani.Mi-ai facut cea mai frumoasa rochie pe care am purtat-o mandra. Nici nu visam vreodata ca voi deveni prietena ta.Anii au trecut si ai devenit un om special pentru mine si totodata un prieten. Ai scris si ai vorbit mereu atat de frumos despre mine pentru ca sufletul tau a fost unul minunat, generos,bun. Ai fost si vei ramane vesnic in sufletul meu exact ca in fotografia aceasta facuta acum putin timp. Drum lin printre ingeri, Stephi …Te iubesc”, a scris Natalia Mateuț pe Instagram.