Cum comentează Irisha declarațiile controversate făcute de Zanni, ieri, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro. Faimoasa rupe tăcerea: ”Lucrurile stau altfel”

Zanni, câștigătorul Survivor România 2021, a fost prezent, ieri, la Ștafeta Mixtă, unde a făcut dezvăluiri bombă despre întreaga competiție, dar și despre foștii coechipieri. Artistul a vorbit și despre Irisha, printre multe altele, despre care a dat de înțeles că s-a prefăcut în timpul emisiunii fenomen de la Kanal D.

” Elena a fost falsa, dar la un moment dat cedase. Pana sa vina Irisha, nu se mai smiorcaia, nu mai incerca nimic. Cand a vazut ca Irisha a incercat, a inceput si ea. Irisha spunea ca Zanni o injura, dar cand a intrebat-o Sebi ce i-am spus, nu a dat niciun exemplu. A spus ca a fost terfelita. Cand a aflat ca iese din competitie, a venit si m-a luat in brate. Macar prefa-te pana la capat. Dar nu o sa o judec pe Irisha.

Ea a mizat pe ce a vazut acasa, nu stiu pe ce miza. Nu ii functionau conexiunile. E o fetita simpatica, care a incercat si ea ceva. Aduce puncte, doar stafetele nu prea… A cazut la stafeta, imi sangerau ochii cand vedeam. Elena a fost la inceput buna, apoi a inceput sa se concentreze pe social, a inceput smiorcaiala, nu mai era demna de competitie. La inceputul competitie a fost importanta prima amprenta, aia e greu de schimbat, iti pune lumea o eticheta. La inceput a fost lupta pentru afirmare. Apoi s-au impacat cu ideea ca sunt vitezist, s-au impacat cu ideea ca trebuie sa aiba incredere in mine, ca eram bun pe traseu. La un moment dat au inceput sa se bazeze pe mine, am fost regele stafetelor. M-au ridicat in slavi la un moment dat, Culita era langa mine. Apoi nu m-au mai aruncat pentru ca era si un razboi psihologic. Cum sa vina sa ma ridice, cand tu ti-ai dori ca eu sa fiu mai jos si sa mai iasa si altul favorit? Dar am fost sustiut pana la capat de unii, nu de toata lumea”, a povestit Zanni, exclusiv pentru WOWbiz.ro

Irisha, prima reacție după declarațiile făcute de Zannidache

Irisha ține legătura cu susținătorii ei, iar de cele mai multe ori le răspunde la toate curiozitățile. La fel a făcut și astăzi, când faimoasa de la Survivor a fost întrebată de către un internaut despre Zannidache. Irisha se întreabă de ce oamenii au lăsat foarte multe comentarii urâte la poza cu ea și Zanni, postată pe Instagram, mai ales după ce acesta ar fi jignit-o.

” Foarte multe comentarii urâte în poza pe care am pus-o cu Zanni, cum ca m-ar fi jignit și de ce il pup nu stiu unde. Tin sa va anunt ca eu am invatat pe parcursul vietii sa iert, fiecare om merita o a doua sansa, dar mai ales in competitie aveam acelasi scop, luptam pentru aceeasi miza. In afara competitiei, lucrurile stau cu totul altfel. Va indemn si pe voi sa fiti mai buni si sa lasati rautatile deoparte”, a spus Irisha de la Survivor România 2021.