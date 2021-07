Surpriză uriașă pentru fanii Survivor România! O ediție specială, cu imagini nedifuzate până acum, va fi difuzată la Kanal D

Fanii Survivor România vor avea parte de multe surprize [Sursa foto: Captură YouTube] 14:26, iul 14, 2021 Autor: Ioana Stan

Veste uriașă pentru fanii Survivor România! O ediție specială, cu imagini nedifuzate până acum, va fi transmisă de Kanal D.

Survivor România, ediție specială. Când va fi difuzată emisiunea

Consiliul de nominalizare, la Survivor România[Sursa foto: Captură YouTube]

Fanii emisiunii Survivor România vor avea parte de o supriză! Sâmbătă de la ora 20:00, la Kanal D, va fi difuzată o ediție specială Survivor România. Fanii vor avea ocazia să vadă imagini nedifuzate până acum din timpul competiției.

Survivor România, sezonul 2, a durat mai bine de șase luni, timp în care fanii au putut vedea competiția dintre concurenți de joi până duminică. După ce Zannidache a câștigat premiul cel mare, fanii aau parte de o nouă supriză. În ediția specială de sâmbătă, vor fi difuzate imagini din timpul emisiunii și detalii din spatele camerelor și despre concurenți.

Zannidache, câștigătorul Survivor România 2021, sezon 2

Zanni, marele câștigător Survivor România[Sursa foto: Captură YouTube]

După mai bine de șase luni de stat în competiția Survivor, Zanni a reușit să demonstreze că este cel mai bun și a câștigat simpatia publicului, care l-au ales învingător. În urma voturilor din ultimul Consiliu, Zanni a câștigat trofeul și premiul în valoare de 250.000 de lei.

„ De emoție am transpirat. E foarte greu trofeul... E cel mai greu trofeu. Trebuie să recunosc că i-am simțit pe oameni foarte aproape de mine. Am avut foarte multe emoții, dar nu de frică. Au fost emoții de bucurie pentru că simțeam acest moment și emoțiile erau foarte mari pentru că nu prea știu cum să-mi arăt recunoștința... Dar recunoștința mea o s-o vedeți în toată energia mea și toată atitudinea mea de acum încolo.

Vă mulțumesc din tot sufletul meu nu că ați pierdut timpul, ca l-ați câștigat alături de mine ”, a spus învingătorul Zannidache.

Cine au fost concurenții Survivor România, sezon 2

Lista concurenților din echipa Faimoșilor:

Echipa Faimoșilor[Sursa foto: Captură YouTube]

- Costi Ioniță

- Cătălin Moroșanu

- Cosmin Stanciu

- Alexandra Stan

- Roxana Nemeș

- Culiță Sterp

- Elena Marin

- Majda Sandra Aboulumosha

- Simona Hapciuc

Ulterior, în luna februarie, în emisiune au mai intrat: Ana Porgras și Sebastian Chitoșcă. Tot din echipa Faimoșilor a făcut parte și Andreea Antonescu.

Raluca Dumitru și Irisha au fost ultimele concurente care au intrat în echipa Faimoșilor.

Lista concurenților din echipa Războinicilor:

Echipa Războinicilor[Sursa foto: Captură YouTube]

- Marilena Cuciurean

- Georgiana- Elena Lupu

- Roxana Georgiana Ghiță

- Maria Hîngu

- Mellina

- Andreea Moșneagu

- Alin Sălăjean

- Albert Oprea

- Sorin Pușcașu

- Lucian Barbu

- Mariano Starlin Belen Medina

- Musty Camara

Echipa Războinicilor a câștigat noi concurenți, care s-au alăturat competiției la o lună după începerea show-ului: Andrei Dascălu și Mihaela Berteanu. Lista concurenților din echipa albastră a fost completată de: Romina Geczi, Sindy Sidonia și Marius Crăciun.

Maria Chițu și Vera Miron s-au alăturat ultimele echipei Războinicilor, iar Maria a reușit să ajungă până în semifinală.