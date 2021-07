EXCLUSIV Marius Crăciun și Andrei Dascălu, declarații în premieră despre Zanni: „Avea mai mare nevoie de acești bani”

Andrei Dascălu și Marius Crăciun [Sursa foto: Captura Video] 17:40, iul 14, 2021 Autor: Clara Ionescu

Marius Crăciun și Andrei Dascălu au venit în platoul WOWbiz, unde au făcut noi declarații despre experiența Survivor România. Cei doi sunt extrem de bucuroși să fie din nou acasă, alături de familie și prieteni..

„Cand eram acasa ma intrebam cand voi avea imaginea aia sa fiu acasa, tuns, cu ai mei, fără lipsuri. Pare totul atat de ciudat, dar in acelasi timp normal”, a declarat Marius Crăciun.

Andrei Dascălu, finalist Survivor România 2021, a mărturisit că s-a bucurat foarte mult să își revadă sora, care a împlinit recent frumoasa vârstă de 17 ani. „Sora mea, mama mea, tatal meu sunt aici si langa ei ma simt ca acasa. Inca sunt socat, nu ma asteptam ca oamenii sa ne aprecieze atat de mult, nu am constientizat cum se vede de acasa si inca sunt in soc, dar e totul pozitiv. Imi place cand oamenii ma opresc pe strada, vor sa isi faca o poza cu mine si vorbesc foarte frumos. (…) Cand m-am vazut cu sora mea a fost foarte fericita. A implinit 17 ani si e bucuroasa ca lumea ma apreciaza pentru ce am facut si asta este destul. Sunt mandru ca am ajuns pana in finala, ca am ajuns pe criterii sportive si sincer stiam ca nu prea am sanse cand vine vorba de voturi. Nu regret nimic, cand am intrat in concurs nu am intrat cu strategie, nu am vrut sa demonstrez nimic, am vrut sa imi fac treaba pe traseu. E o mentalitate de sportiv. Vocal nu am fost, dar simteam ca nu deschid gura pentru ca as fi putut sa creez o cearta aiurea, am decis sa stau calm, cuminte. Ma gandem doar ca timpul le va rezolva pe toate, nu trebuie să spun eu nimic”, a dezvăluit Andrei Dascălu, pentru „Ștafeta mixtă”.

Andrei Dascălu și Marius Crăciun, la „Ștafeta mixtă”[Sursa foto: Captura Video]

Andrei Dascălu și Marius Crăciun, despre Marea Finală Survivor România

Cei doi Războinici au recunoscut că se așteptau să fie dificil odată ce ar fi intrat în Marea Finală împotriva lui Zanni. Ei susțin că este greu să câștigi în fața unui Faimos.

„Zanni a iesit favorit aproape mereu si in finala m-am gandit la asta. Am sperat si mi-am dorit sa castig, dar era un mic gand care spunea ca ma lupt cu un Faimos la voturi si ca e greu. Dar sunt mandru ca am facut lumea fericita, nimeni nu imi reproseaza nimic, pentru mine acesta este castigul”

În primul joc din finală am fost nervos pe mine ca nu puteam sa ma linistesc, presiunea era prea mare si nu puteam sa o transform in ceva pozitiv dar usor, usor m-am calmat. Eram constient ca o sa trec mai departe. Ce nu mi-a placut a fost cand am intrat cu Marius, mi-as fi dorit sa ma calific eu primul, sa ramana el cu Zanni si a trebuit sa ne duelam noi doi si unul dintre noi să intre la vot”, a mai spus Andrei.

Cei doi Războinici au mărturisit că se bucură pentru victoria lui Zanni. Ceea ce l-a ajutat foarte mult pe Zanni în competiție este că a fost foarte vocal. Marius Crăciun a declarat că întotdeuna l-a văzut cel mai bun pe traseu pe prietenul său, Andrei Dascălu.

„Zanni era bun pe traseu, iar pe partea de social faptul ca spunea mereu ce vede ajuta foarte mult pentru ca publicul isi dadea seama ce se intampla. A fost un dezavantaj pentru noi, cei care nu am fost la fel de vocali. Daca nu ne dadeam cu parerea, poate nu aveau de unde sa stie ce se intampla. Poate acolo am scazut si noi ca sustinere, desi lumea ne sustinea pentru ceea ce eram. Am iesit si eu pe locul doi de cateva ori, iar Andrei a iesit favorit, stiam ca avem sustinerea publicului.

Multi au spus ca Zanni era bun pe plan sportiv, social si tinand de faptul ca locuia la camin avea mai mare nevoie de acesti bani. Cu siguranta toti aveam nevoie pentru ca toti avem probleme, dar ne bucuram ca a castigat. Noi ne-am bucurat ca am ajuns in finala, ca am ajuns cu Andrei atat de departe. L-am considerat cel mai bun de la inceput”, a adăugat Marius Crăciun.

„Eu in sinea mea, chiar daca nu stiam cum gandeste lumea de acasa, credeam ca fac bine ce fac. Nu am fost vocal, dar cand a trebuit să îmi spun părerea mi-am spus-o”, a mai spus Andrei de la Războinici.