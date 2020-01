Armin Nicoară a picat examenul de Bacalaureat pe care l-a dat în sesiunea iunie-iulie 2019. Saxofonistul a absolvit Liceul cu Program Sportiv din Timişoara şi a luat 5.15 la Limba şi literatura română, 6.8 la Geografie, iar la examenul de Istorie nu s-a prezentat, picând astfel BAC-ul. Armin nu s-a prezentat în sesiunea de toamnă. Spre deosebire de el, Vlăduţa Lupău a fost o studentă cu note foarte mari. (vezi motivul pentru care Vlăduţa Lupău a ajuns în faţa judecătorilor)

WOWbiz.ro a dezvăluit că, în 2013, un mare producător de bere din Cluj-Napoca a oferit premii de excelență, în valoare de câte 1.000 de lei, primilor 10 studenți care s-au remarcat în cadrul celor mai importante universități clujene, în anul universitar 2012-2013. Printre cei care au obţinut medii între 9.58 şi 10 s-a numărat şi Vlăduţa Lupău, care era studentă la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară. Ea a absolvit facultatea în 2015, dar nu a apucat să profeseze în domeniu pentru că s-a dedicate carierei de cântăreaţă de muzică populară.

Armin Nicoară a picat examenul de Bacalaureat: "Eu, ca bărbat, nu o să mă laud"

Vlăduţa Lupău şi Armin Nicoară au apărut recent în prim-paln, după ce s-a speculat că ei ar fi avut o relație, deşi cântăreaţa este măritată. ”Nu am fost amanți! Am avut o relație familială, alături de părinții mei, părinții lui. L-am ajutat cât am putut. Ca să se facă mare… (…) Ai umbla cu unul care are corpul cât mâna ta?”, a spus artista pentru Cancan. “Nu are nimeni de unde să știe ce s-a întâmplat între mine și Vlăduța. Dacă s-a întâmplat ceva, eu, ca bărbat, nu o să mă laud, nu te poți lăuda cu așa ceva. Mai bine o să spun că nu am avut nicio relație cu ea, decât să spun că am făcut și am dres. Eu, ca bărbat, nu pot să mă laud cu așa ceva, chiar dacă a fost, chiar dacă nu a fost... Trebuie să fiu nebun la cap”, a spus, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Armin Nicoară.

”Totul a început din cauza ei. Nici nu știu... Am plecat la schi și, în acea dimineață, am văzut articolul în care ea vorbea urât de mine, că ea m-a ridicat pe mine, că nu ar putea avea o relație cu un om cât mâna ei... Dar nu știu de ce a început ea să povestească, cui i-a povestit, dar eu nu mă bag. (...) Noi am plăcut la public foarte mult, ne-am înțeles foarte bine... Adică, noi nu ne feream de oameni. De exemplu, dacă era o melodie așa, mai de dragoste, normal că ne comportam pe scenă... Dar nu vreau să dau mai multe amănunte”, a mai mărturisit Armin.