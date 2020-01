Armin Nicoară şi Maria Constantin au cântat împreună de mai multe ori în ultimii ani. Cei doi se simt foarte bine, unul în compania celuilalt, dovada fiind câteva fotografii în care ce doi zâmbesc larg. Una a fost făcută în 2017, lângă un brad de Crăciun, cu Armin ţinând saxofonul, în timp ce Maria, fosta soţie a lui Marcel Toader, avea un flaut în mână. „Ce bine vă stă împreună!”, le-a transmis un amic celor doi. (vezi cum arată iubita oficială a lui Armin Nicoară)

În toamna lui 2019, Maria şi Armin s-au revăzut la un eveniment, iar Nicoară a postat: “#MariaConstantin 🎤 #ArminNicoara 🎷". Armin a ajuns în prim-plan recent după ce s-a spus că el ar fi avut o relaţie cu Vlăduţa Lupău, care este măritată. ”Nu am fost amanți! Am avut o relație familială, alături de părinții mei, părinții lui. L-am ajutat cât am putut. Ca să se facă mare… (…) Ai umbla cu unul care are corpul cât mâna ta?”, a spus artista pentru Cancan.

Legătura secretă dintre Armin Nicoară şi Maria Constantin: "Eu, ca bărbat, nu o să mă laud"

“Nu are nimeni de unde să știe ce s-a întâmplat între mine și Vlăduța. Dacă s-a întâmplat ceva, eu, ca bărbat, nu o să mă laud, nu te poți lăuda cu așa ceva. Mai bine o să spun că nu am avut nicio relație cu ea, decât să spun că am făcut și am dres. Eu, ca bărbat, nu pot să mă laud cu așa ceva, chiar dacă a fost, chiar dacă nu a fost... Trebuie să fiu nebun la cap”, a spus, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Armin Nicoară.

”Totul a început din cauza ei. Nici nu știu... Am plecat la schi și, în acea dimineață, am văzut articolul în care ea vorbea urât de mine, că ea m-a ridicat pe mine, că nu ar putea avea o relație cu un om cât mâna ei... Dar nu știu de ce a început ea să povestească, cui i-a povestit, dar eu nu mă bag. (...) Noi am plăcut la public foarte mult, ne-am înțeles foarte bine... Adică, noi nu ne feream de oameni. De exemplu, dacă era o melodie așa, mai de dragoste, normal că ne comportam pe scenă... Dar nu vreau să dau mai multe amănunte”, a mai mărturisit Armin.