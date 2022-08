Cum face față Nicole Cherry rolului de mamă tânără? Artista are parte de un ajutor de nădejde: „Mă ajută extraordinar de mult”

In articol:

Nicole Cherry se poate considera o femeie cu adevărat norocoasă din toate punctele de vedere. Artista este mama unei fetițe minunate, are o familie care o susține în tot ceea ce face și, de asemenea, are o carieră de succes. A devenit mamă de tânără, aceasta fiind dorința ei cea mai arzătoare, așa că fanii vedetei sunt curioși să afle cum reușește să se descurce cu atâtea responsabilități, mai ales că este o

artistă foarte solicitată.

În cadrul unui interviu, Nicole Cherry a vorbit despre viața de mămică și despre cum reușește să se descurce cu micuța. Artista beneficiază de ajutor în permanență cu cea mică și, ori de câte ori are nevoie să plece de acasă, are pe cineva de încredere în grija căruia s-o lase pe Anastasia, fapt care o liniștește foarte mult. Despre cine să fie vorba?

Cine o ajută pe Nicole Cherry cu fetița sa?

Nicole Cherry este o mămică tânără, însă are și un program destul de încărcat. Micuța ei fiică, Anastasia, este foarte cuminte și nu îi creează probleme. Un real ajutor primește din partea mamei sale.

Femeia petrece foarte mult timp cu nepoata sa și, în acest fel, Nicole Cherry se poate ocupa fără griji și de carieră.

„Da, într-adevăr, fetița mea împlinește 8 luni și da, chiar trece timpul extrem de repede, parcă am clipit și m-am trezit la 8 luni (zâmbește). Eu zic că mă descurc destul de bine, având în vedere că o am pe mama, care mă ajută extraordinar de mult cu fetița. La fel și Florin, este un tată prezent în viața ei și am reușit până acum foarte bine să împac și cariera, dar și viața de mămică, și să fiu prezentă și în toate momentele importante pe care Anastasia le are și să o ajut să crească frumos. Cred că și de acum înainte vom reuși să facem treabă bună”, a mărturisit Nicole Cherry, pentru viva.ro

De asemenea, și tatăl fetiței, Florin, este foarte implicat în creșterea fiicei sale, chiar și în momentele dificile. Artista are numai cuvinte de laudă la adresa soțului său și se simte extrem de norocoasă că îl are aproape.

„Din păcate, ne-am confruntat cu colicii, dar bine că au trecut și acum reușește să se odihnească bine noaptea, se mai trezește de câte două ori să zic, dar oricum mult, mult mai bine. Ne-am acomodat și a contat foarte mult sprijinul lui Florin în acea perioadă și faptul că m-a ajutat și se trezea și el și mă susținea foarte tare”, a adăugat artista, pentru sursa citată mai sus.