Nicole Cherry, mai sinceră ca niciodată! Are sau nu artista operații estetice: „Nu aș avea de ce să mint”

Nicole Cherry se numără printre cele mai iubite și îndrăgite artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, cântăreața a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care și-au pus mereu întrebări în privința aspectului ei fizic, mai precis dacă a apelat sau nu tânăra la bisturiu, pentru mici îmbunătățiri.

Așadar, sinceră din fire, Nicole Cherry a vorbit, fără ocolișuri, despre acest subiect, precizând că a apelat la intervenții estetice, suferind în urmă cu câțiva ani o operație de mărire a bustului, motivându-și decizia prin faptul că ”mama naturală nu a fost atât de generoasă”.

„Da, mi-am pus. Nu sunt genul de persoană care să mint, nu aș avea de ce să mint. Eu n-am avut niciodată (n.r sâni), n-am avut de acolo. Mama natură n-a fost generoasă cu mine pe partea aia și n-am privit-o niciodată ca pe ceva imposibil de făcut și pâna la urmă mi-am luat inima în dinți și am zis să fac pasul ăsta […] Ma simt mult mai bine, n-am exagerat (…) nimeni nu și-a dat seama”

, a mărturisit Nicole Cherry, potrivit redactia.ro.

Nicole Cherry [Sursa foto: Instagram]

Nicole Cherry, dezvăluiri despre viața de mămică

În urmă cu ceva timp, Nicole Cherry a făcut o serie de dezvăluiri despre viața de mămică, mărturisind că totul s-a schimbat de când fiica sa, Anastasia, a venit pe lume, însă cu toate acestea, este un sentiment unic.

„ Da, viaţa noastră s-a schimbat complet, dar este un sentiment unic şi pe care eu mi l-am dorit să-l simt de tânără. Mă bucur din inimă că l-am găsit pe Florin şi am reuşit să întemeiem familia la care visam.Şi nu ne oprim aici. Nu mă deranjează, pentru că eu mă simt un copil, chiar dacă am un copil. (zâmbeşte) Mi-am şi dorit ca lucrurile să se întâmple aşa, să fiu mamă tânără, să pot s-o înţeleg pe Anastasia şi, atunci când va creşte, să i se spună: „Ce frumoasă e mama ta. Unde e mama ta?. Consider că asta mă va ajuta în timp cu Anastasia, cu creşterea ei”, a spus Nicole Cherry, conform OK! Magazine .

De asemenea, cât despre acomodarea în noua postură, aceea de mamă, Nicole Cherry a declarat că a fost ușor, cel puțin în prima zi, atunci când i-a avut alături și pe bunicii micuței. După aceea, a fost puțin mai greu, spune ea, însă se consideră o norocoasă, dat fiind faptul că Anastasia este un copil cuminte.

„ Acomodarea a fost uşoară. Bine, prima zi a fost mai uşoară, pentru că i-am avut şi pe bunici alături. După aceea, a fost puţin mai greu, într-adevăr. Când pleacă toată lumea şi te vezi singur, atunci e atunci! (zâmbeşte) Dar Anastasia a fost şi este în continuare un copil bun, bineînţeles cu perioadele în care e mai agitată, mai plângăcioasă, dar am reuşit să trecem cu bine şi peste colici, şi peste toate”, a mai spus îndragita artistă, potrivit sursei citate anterior.

Nicole Cherry, Florin Popa și fiica lor, Anastasia [Sursa foto: Instagram]