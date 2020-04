In articol:

De pe masa servita de Paste nu ar trebui sa lipseasca stufatul de miel. O reteta deloc pretentioasa, dar delicioasa. Mielul nu este pe placul tuturor, insa, daca este pregatit corect, are o aroma deosebita. Combina carnea de miel cu legume proaspete, din gradina, si vei obtine un preparat fraged si aromat.

Reteta de Paste. Cum faci stufat de miel te invatam noi. Secretul unui stufat de miel fraged

Ingrediente:

1 kg carne de miel

1 ceapa

1 lingura faina

4 linguri de ulei

2 legaturi marar

2 legaturi patrunjel

6-7 legaturi ceapa verde

6-7 legaturi usturoi verde

200 ml vin alb sec

2 linguri pasta de tomate

sare

piper

boia de ardei

Mod de preparare:

Taiati carnea, tocati ceapa (si cea uscata, si cea verde) si usturoiul.

Intr-o cratita cu ulei incins, caliti intai ceapa uscata, apoi adaugati bucatile de carne de miel. Cand carnea se albeste pe toate partile, adaugati apa cat sa o acoperiti. Condimentati cu boia, sare si piper. Lasati sa fiarba pana cand carnea se patrunde bine.

Cand carnea de miel e aproape gata, puneti in tigaie si ceapa si usturoiul verzi si mai lasati la fiert. Dupa aproximativ 15 minute, adaugati vinul alb, faina frecata cu pasta de tomate si o lingura de apa. Dupa ce incepe sa dea in clocote, indepartati de pe foc. Adaugati la final mararul si patrunjelul.

Stufatul de miel este gata, perfect pentru masa de Paste. Pofta buna!

Reteta de Paste. Friptura de miel la tava. Cum se pregateste pulpa de miel

Ingrediente pentru friptura de miel la tava:

1 pulpa de miel

50 g slanina afumata

4-5 catei de usturoi

sucul de la o lamaie

ulei

sare

Mod de preparare:

Pulpa de miel se curata bine de piele, se sterge cu un prosop de hartie. Il frecam cu sucul de lamaie, il saram, apoi il lasam la marinat aproximativ 2 ore.

Impanam pulpa de miel cu usturoi si bucatele de slanina afumata, o ungem cu ulei. Asezam carnea intr-o tava incapatoare in care am pus apa si putin ulei. Bagam tava la cuptor la foc potrivit. Din cand in cand, stropim pulpa de miel cu sosul din tava.

Cand friptura de miel e aproape gata, dam focul mai tare, astfel incat crusta sa devina crocanta. Nu mai stropiti carnea cu sos.

Friptura de miel e gata. Se serveste cu piure de cartofi sau cartofi la cuptor si salata verde.