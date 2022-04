Cum i-a schimbat Nadia Comăneci viața Thaliei. Legăturile neștiute dintre fosta gimnastă și una dintre cele mai mari artiste ale lumii

In articol:

Nadia Comăneci a reușit, prin prisma performanțelor adunate de-a lungul carierei sale, să devină un model demn de urmat pentru sute de tineri, din întreaga lume.

Printre cei care au luat exemplul fostei gimnaste se numără și Thalia , o artistă cunoscută la nivel internațional, care și-a exprimat recent aprecierea pentru "Zeița de la Montreal".

Thalia, despre Nadia Comăneci: "Pentru mine, ea a constituit o influență majoră în viața mea"

Câteva aprecieri ale Nadiei Comăneci pe rețelele de socializare au făcut-o pe Thalia să-și aducă aminte de perioada copilăriei, când era de-a dreptul fascinată de performanțele fostei gimnaste. Artista a ținut să le povestească celor care urmăresc pe rețelele de socializare că încă de mică a apreciat ambiția și determinarea Nadiei Comăneci, despre care spune că a constituit o influență majoră în viața ei: "Dragilor, vreau să vă povestesc ceva ce am realizat aseară și mi-a venit să strig de fericire. De când eram copil am fost o mare fană a Nadiei Comăneci. Pentru mine, ea a constituit o influență majoră în viața mea. Aveam afișe cu ea la mine în cameră, îi puneam fotografiile pe coperțile caietelor. Nu ratam niciun interviu cu ea în presă din vremea când câștiga toate acele medalii și celebra notă de 10.

Thalia [Sursa foto: Instagram]

Nota perfectă pentru reprezentațiile ei impecabile, toate acestea s-au transformat pentru mine într-un reper, iar ea a devenit omul care m-a inspirat de-a lungul timpului. Ieri am realizat că mi-a dat like la aparițiile din câteva publicații și am realizat că am ajuns într-un cerc complet, de la fetița visătoare care visa la fetița campioană. Nadia, te iubesc! Însemni atât de mult pentru mine, îți mulțumesc pentru tot.", a declarat Thalia, pe contul personal de Instagram.

Nadia Comăneci [Sursa foto: Instagram]

Cum a reacționat Nadia Comăneci când a văzut mesajul Thaliei?

Nadia Comăneci a mărturisit că mesajul Thaliei a emoționat-o puternic. Fosta gimnastă a ținut să-i întoarcă gestul artistei și să o felicite pentru cariera impresionantă pe care a reușit să și-o clădească în muzică: "Nu ne-am intersectat până acum. A fost un mesaj cu adevărat emoționant, pe care ea l-a postat. Am aflat că este o mare fană a gimnasticii și chiar a încercat să cocheteze cu acest sport.

Este o artistă foarte mare cu o carieră impresionantă și țin la rândul meu să o felicit pentru tot ceea ce a făcut până acum. Și ea a inspirat și continuă să inspire mulți tineri care doresc să-i calce pe urme.", a declarat Nadia Comăneci, pentru prosport.ro.

