Cum își impart Cristina Almășan și iubitu ei turc sarcinile în ceea ce privește creșterea copilului: ,,Așa cum e normal să fie în toate familiile”

Cristina Almășan este una dintre cele mai apreciate influencerițe din țara noastră. Aceasta are pe rețelele de socializare foarte mulți fani care îi sunt alături atunci când are nevoie.

Influencerița a devenit cunoscută datorită platformei TikTok, unde videoclipurile ei ajung la mii de aprecieri. Vedeta a devenit în urmă cu un an și câteva luni mama unei fetițe. Vestea cum că vloggerița va avea un copil a luat prin surprindere pe toată lumea deoarece, nu foarte multe persoane știau despre relația pe care ea o avea.

Cât de implicat este Ufuk Cirdi, iubitul turc al Cristinei Almășan în creșterea copilului lor

Încă de când au devenit părinți pentru prima dată, Cristina Almășan și iubitul ei de origine turcă radiază de fericire. Cei doi se înțeleg minunat și își împart în mod egal responsabilitățile pe care le au față de fiica lor. Astfel, vloggerița a afirmat că ambii au timp și pentru ei, iar cel care îi face tot timpul baie fetiței este chiar Ufuk Cirdi.

Cei doi nu au apelat încă la serviciile unei bone deoarece, atunci când au nevoie, fratele influenceriței le sare mereu în ajutor.

,,Da, bineînțeles, clar. Face tot ce fac și eu, am și eu timpul meu, dar are și el timpul lui. Se implică foarte mult, de exemplu el e singurul care îi face băiță. Eu nu prea îi fac, eu mă ocup de ea după băiță. Mă ajută foarte, foarte mult, așa cum e normal, așa mi s-ar părea să fie în toate familiile. Momentan nu avem bone, suntem în căutare de o bonă, dar momentan mă mai ajută și fratele meu”, a declarat vedeta, potrivit Spynews.

Cristinei Almășan nu îi este teamă să călătorească cu fiica ei

Dacă unele mămici sunt reticente în ceea ce privește călătoria cu avionul alături de bebeluș, Cristina Almășan nu se ferește deloc de acest lucru. Influencerița a afirmat că primul zbor al micuței a fost atunci când au mers să își cunoască bunicii. Aceasta a mai mărturisit că are cel mai cuminte copil și adoarme imediat cum ajunge în avion.

”E foarte ok, chiar ne înțelegem foarte bine, am un copil foarte cuminte și drăguț, cred că așa zic toate mamele. E foarte bine, am început să și călătorim cu ea și ne place. E foarte cuminte de fiecare dată când ne urcăm în avion, imediat adoarme în minutele următoare. Nu ne-a fost teamă deloc, prima oară am zburat doar eu cu ea, în decembrie, atunci când am mers în vizită la părinții mei. Chiar nu mi-a fost deloc teamă, nu știu de ce ar trebui să-mi fie”, a mai adăugat Cristina.