Cum l-a marcat copilăria pe Jean de la Craiova și care este cel mai mare regret al artistului: „Am pierdut multe”

În prezent, Jean de la Craiova este unul dintre cei mai iubiți cântăreți de manele, cu o carieră de succes, însă dacă ar fi să ne uităm în urmă, copilăria artistului nu a fost nicidecum una perfectă, în care a fost nevoit să îndure multe lipsuri până să devină o celebritate.

Copilăria lui Jean de la Craiova, o perioadă marcată de sărăcie

Jean de la Craiova s-a născut pe data de 24 noiembrie 1970 și a crescut în cartierul bucureștean, Pantelimon. A început să cânte de la vârsta de 12 ani, cam în aceeași perioadă în care părinții lui s-au despărțit.

A trăit momente grele în copilărie, motiv pentru care a ales să-și ajute mama, lucrând la un magazin de mobilă, unde dădea cu mătura ca să câștige un ban.

”Am avut momente destul de grele în copilărie. Părinții mei s-au despărțit la vârsta de 12 ani. Mama mea ne-a ținut aproape și renunțat la multe pentru a ne crește. Eram în generală, în 62, cu Adriana Bahmuțeanu și mai mulți, care acum sunt oameni politici, și după ce ieșeam de la cursuri, la blocul unde locuiam era un magazin de mobilă.

Eu intram acolo și trebuia să strâng hârtiile, să mătur. Primeam 25 de lei. Apoi mă opream la alimentară și cumpăram cartofi și altele și mă grăbeam să ajung acasă să prind serialul „Mihaela”, a povestit Jean de la Craiova.

Pasiunea pentru muzică a descoperit-o cu ajutorul melodiei lui Dolănescu „M-am născut între Carpați”, o piesă pe care, acum, o cântă cu mare drag, ori de câte ori are ocazia.

”Îmi ocupam timpul ca să nu stau pe stradă. Tata mă împingea să mă duc la școală. Mă mai atingea cu furtunul de la mașina de spălat. Au fost zile când nu am avut ce să mănânc. Mama făcea o oală de ceai și ne chema în casă la masă.Talentul l-am descoperit la 12 ani, când cântam melodia lui Dolănescu „M-am născut între Carpați”, o piesă foarte frumoasă care își rămâne în cap. Se strângeau grupuri de băieți la bloc, cu chitară și cântam”, a adăugat cântărețul.

Primii bani câștigați din muzică au fost cei obținuți în urma orelor petrecute prin trenuri, iar la scurt timp a început să participe la concursurile susținute la Căminul Cultural.

”La 12 ani am început să cânt prin tren, apoi pe la Căminul Cultural. Am cântat și pentru a primi o găină”, a declarat cântărețul de manele.

Cel mai mare regret al lui Jean de la Craiova: „Am pierdut multe”

Deși, acum se poate mândri cu un succes uluitor în lumea muzicii de petrecere, Jean de la Craiova a mărturisit că dacă viața îi oferea o altă poziție socială, ar fi ales meseria de cosmonaut.

”Scopul meu și drumul meu am crezut că e în altă parte. Eu am vrut să mă fac cosmonaut sau șofer pe TIR, dar am ajuns cântăcios” , a mărturisit Jean de la Craiova.

Un pas important către succes a fost poziția de chitarist într-o formație lăutărească, în cadrul căreia a ajuns, la un moment dat, să fie solistul trupei, iar cu ajutorul emisiunii de dans „Dansez pentru tine”, dar și cu faimoasa espresie „ Vă pupă, Jean! ” a reușit să cucerească publicul și să cunoască adevarata popularitatea.

Totodată, în cadrul unui interviu, Jean de la Craiova a recunoscut că prețul acestui succes a fost unul destul de scump, și anume că a ratat cele mai importante momente, precum copilăria, care a irosit-o în căutarea unei surse de a trăi, dar și evenimentele importante din cadrul familiei, de la care a lipsit pentru a-și onora cântările.

”Am renunțat la copilărie pentru că tot timpul mi l-am dedicat muzicii. Din cauza carierei, am pierdut și multe evenimente în familie”, a mai spus Jean de la Craiova.

SURSE: antenastars.ro