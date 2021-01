Cum o atacă Daniela, iubita lui Culiță Sterp, pe Carmen de la Sălciua! I-a arătat fotografia de pe vremea când se iubea în secret cu Faimosul de la Survivor

In articol:

După ce, de curând, Daniela, la Teo Show, a povestit că, în mare secret, se iubea cu Faimosul Culiță Sterp de ani buni, acum iubita artistului a decis să scoată ”de la naftalină” câteva fotografii care să o umilească și mai tare pe Carmen de la Sălciua, fosta soție a concurentului de la Survivor România 2021.

”Da, a fost la mine și la Culiță la nuntă. Așa cum a spus ea, relația dintre ei este din 2018, de pe când el era încă căsătorit cu mine”,ne-a spus, în exclusivitate, Carmen de la Sălciua. Dar, pare-se, încă nu avea, dacă simțea nevoia, d eo dovadă clară a momentului cu pricina. Și, ca un făcut, Daniela, iubita însărcinată a lui Culiță Sterp, a decis să publice o dovadă cu privire la relația pe care o avea, încă de acum ceva vreme, cu Faimosul. Și, de curând, a publicat o fotografie mai mult decât grăitoare, fotografie care, susțin sursele noastre, datează de pe vremea în careCuliță Sterp nu era încă decis dacă să divorțeze sau nu de Carmen de la Sălciua.

Culita Sterp a jucat ”la doua capete” in amor

Mai mult, ne-au precizat sursele noastre, între Daniela și Culiță Sterp relația, cu mici întreruperi, are deja mai bine de doi ani, cei doi luând decizia să fie împreună chiar dacă Faimosul era, deja, căsătorit.

Carmen de la Sălciua, la un pas să renunțe la muzică după scandalul cu Culiță Sterp

ne-a spus unul dintre amicii lui Culiță, lucru care, de altfel, s-a și întâmplat și, în ciuda succesului enorm la doamne și domnișoare pe care îl are Faimosul, fosta lui colegă de clasă este cea care a reușit să îl păstreze și, mai mult chiar, se pregătește să îi dăruiască o fetiță.

După despărțirea de Culiță Sterp, Carmen de la Sălciua a trecut prin momente de cumpănă, amarul îndurat de artistă fiind greu de descris în cuvinte. Mai mult, la acea vreme, Carmen de la Sălciua a fost acuzată că l-ar fi înșelat pe Cuiță Sterp cu Cosmin Isăilă, iar acest lucru a dărâmat-o.„Am fost nefericită, tristă, mi se părea că viața mea nu e așa cum părea din exterior, o fotografie perfectă! A venit un moment în care totul începuse să se dărâme în viața mea...

Carmen de la Salciua, dezamagita de Culita Sterp

Am pus pauză carierei mele o perioadă, am avut momente în care am simțit că nici nu mai pot să mă prefac! Ieșeam uneori, dar era un efort foarte mare să mă prefac și atunci m-am consumat în mine!”,a povestitCarmen de la Sălciua , dezvăluind coșmarul prin care a trecut pe când se afla în scandaluri cu Culiță Sterp.