Iar pentru asta, cei doi, cum vor să combine utilul cu plăcututl, au grijă să cheme în ajutor și alți concurenți de la Survivor România, Iancu Sterp apelând la bunele intenții ale lui Andrei Ciobanu și iubita lui din emisiune, Karina Fetică.

Mai exact, pe unul dintre terenurile pe care frații Culiță și Iancu Sterp îl dețin, prin Hațeg, sute de baloți de paie așteptau să fie încărcați pentru a fi duși animalelor pe care aceștia le cresc. Și, cum încărcatul unor asemenea baloți nu este o treabă chiar facilă, cei dpi au apelat la cuplul Karina Fetică și Andrei Ciobanu. Iar show-ul a fost garantat, munca transformându-se într-o distracție de zile mari.

Dacă ziua a început bine, cu Culiță Sterp încurajându-i pe cei trei foști concurenți de la Survivor România să muncească până la epuizare, lucrurile au luat-o destul de repede... razna. Nu de altceva, dar zona a fost ținta unui ciclon în toată regula, iar ploaia, una torenială, a transformat totul într-un adevărat show, cei doi frați Sterp și cei doi îndrăgostiți fiind, la propriu, murați de aversele izbucnite din senin.

Iar când ploaia i-a prins, Iancu Sterp, glumind, cu apa șiroind pe sine, a avut o concluzie care spune totul: ”Cine-i harnic și muncește, mai mult o bel#$%e”. Disperat, dar totuși amuzat, Culiță Sterp, în lupta cu stihiile naturii, a început să răcnească din vârful mormanului de baloți adunați de Karina Fetică și Andrei Ciobanu. ”Doamne, dacă mă iubești, oprește ploaia asta!”, striga Culiță Sterp și, parcă, ploaia se pornea și mai abitir. ”Băi, dă și cu piară”, i-a replicat, la un minut, Iancu Sterp fratelui său, parcă ironizându-l...

După ce ploaia torențială s-a transformat într-una normală, Karina Fetică, cu zâmbetul ei inconfundabil, părea să se distreze de minune, în ciuda vremii. ”Viața la Hațeg! Așa se face baie! Dacă nu avem timp de mare, mergem la râu, pe ploaie, neapărat pe ploaie”, spunea Karina Fetică în timp ce îi filma pe Culiță și pe Iancu Sterp, alături de iubitul ei, Andrei Ciobanu, cum se scaldă în râu.

Ce a făcut Iancu Sterp pentru a ajunge în finala Survivor România 2020

Iancu Sterp a povestit în detaliu cum a mâncat din gunoaie, împreună cu fosta faimoasă, Emy Alupei. Cei doi concurenți nu mai puteau de foame și au recurs la un gest absolut șocant. Dacă Ruby a fost prima care a recunoscut că a căutat prin gunoaie mâncare, iată că nu a fost singura.

„Am mâncat frate, recunosc. O dată s-a întâmplat și m-am descurcat și eu. Îmi era foame tare rău de tot, am găsit niște gunoaie și ce credeți? Festin a fost în seara aia. Eram cu Alupei. Am găsit și tiramisu și era proaspăt. Când am văzut tiramisu, ne-am uitat așa unul la altul, nu ne venea să credem.

Mâncam cu mâinile ca disperații. Zici că eram ultimii... Am găsit niște jumătăți de sendivișuri, mușcate, cu furnici. Am dat furnicile la o parte și am mâncat. M-am simțit ca la nuntă”, a spus Iancu Sterp în ultimul vlog urcat pe canalul de YouTube, referin du-se la experiențele de la Survivor România 2020.

Karina Fetică și Andrei Ciobanu discută despre căsătorie

Karina Fetică și Andrei Ciobanu discută deja despre căsătorie, iar nuntă lor ar putea fi una atipică, având în vedere că el este catolic și ea e de religie ortodoxă. Deocamdată totul e în stadiul de „plan”, dar viitorul pare să le surâdă celor doi tineri. „Mi-aș dori să participe și unchiul meu, să fie la altar, având în vedere că este preot. Ar fi ceva special pentru mine. Vom vedea cum vom proceda. Putem oficia căsătoria în ambele religii, important este că nuntă să fie simplă, cu prietenii aproape, să ne distrăm și să fie specială pentru noi. Mi-o imaginez pe Karina într-o rochie albă, simplă, machiată foarte puțîn, pentru că este frumoasă natural”, a povestit, lăsându-se purtat de emoții, Andrei.

Iancu Sterp de la Survivor știe ce vrea de la o femeie

Întrebat cum ar vrea să arate viitoare lui iubită, Iancu Sterp a vorbit sincer și a spus că ar vrea o fată care să știe să se descurce și cu munca la țară, dar să fie și foarte frumoasă și aranjată. El a mai spus în glumă că mama lui ar vrea o fată cu care să se însoare ea și și-a propus ca pe viitoarea iubită să nu o mai aducă atât de repede acasă. „Nu mai contează așa mult că are tatuaje sau că și-a injectat ceva în buze. Contează sufletul mai mult. Mi-aș dori să am o viitoare iubită să fie măcar jumate ca sora mea Geta. Ea e o fată, nu știu, ea merge și la oi și mulge, când merge la o nuntă se aranjează, e cea mai țiplă. Să fie și jos și sus. Sunt și fete care sunt sincere și caută un bărbat cu care să clădească ceva pe dragoste”, a declarat Iancu Sterp, fostul finalist Survivor România 2020.