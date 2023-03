Cum s-a ales Jean de la Craiova cu numele de scenă, deși nu are niciun fel de legătură cu orașul! Incredibil ce poreclă avea înainte să devină unul dintre cei mai cunoscuți artiști: „Nu știa lumea”

In articol:

Jean de la Craiova se bucură de o carieră de succes, clădită prin multă muncă. Puțini știu, însă, că înainte de a deveni cunoscut avea o cu totul altă poreclă.

Invitat în cadrul emisiunii "Fiță cu Adiță", difuzată pe canalul de Youtube theXclusive , cântărețul a vorbit despre originile lui, dar și despre cel care i-a fost sursă de inspirație, atunci când și-a ales numele de scenă.

Jean de la Craiova și-a ales întâmplător numele de scenă: "Nu știa lumea, nu am nicio origine din partea Craiovei"

Jean de la Craiova a muncit din greu pentru a-și crea un renume în muzică. Până să ajungă unul dintre cei mai mari artiști din România, acesta a avut de parcurs un drum lung. Apogeul l-a cunoscut, însă, atunci când a renunțat la porecla "Cartuș". Totul a pornit, spune Jean, în momentul în care i-a ținut locul idolului său, Anghel de la Craiova, în cadrul spectacolelor "Miss Piranda".

Pentru că-l imita aproape perfect și cânta același gen de muzică, solistul a fost numit "Jean de la Craiova": "Oriunde merg îmi este adresată întrebarea asta: De unde până unde Jean de la Craiova? A fost o întâmplare, dar nu cred că am făcut de râs orașul Craiovei sau locuitorii județului Olt. În 1990 se înființaseră celebrele spectacole Miss Piranda, era delir și era pe afiș un idol de-al meu, Anghel de la Craiova, avea un stil fantastic de a cânta și lipsea în perioada aia, iar eu cântam în genul ăla și încercam să-l imit.

Am fost invitat și ei mi-au spus Jean de la Craiova. Porecla mea era 'Cartuș', nu știa lumea. M-au invitat pe scenă, Sala Polivalentă era plină, aveam 20 de ani. Nu am nicio origine din partea Craiovei, dar mă mândresc și cred că și ei se mândresc cu mine și a rămas așa. Dar fii atent, traseul meu. M-am născut pe Dudești, am crescut în Pantelimon, am copilărit în comuna Costeștii din Vale și mi se spune Jean de la Craiova.", a explicat Jean de la Craiova în emisiunea "Fiță cu Adiță".

Jean de la Craiova [Sursa foto: Captură video]

Jean de la Craiova are origini evreiești

Jean de la Craiova a vorbit și despre adevăratele lui origini. Artistul susține că se trage din poporul israelian și se consideră pe jumătate evreu. Mama și bunicii lui au fost evrei: "Eu mă trag din evrei, bunicii mei erau evrei, mama mea e evreică. Dacă ești evreu din tată, nu ești considerat evreu, iar dacă ești din mamă, ești considerat ca și evreu. Sunt foarte mândru de originile mele și când merg în Israel am verișoare, unchi care mă așteaptă mereu și merg cu drag. Îmi place să vizitez țări cu multă istorie.", a mai dezvăluit artistul în emisiunea online de pe canalul de Youtube theXclusive.

Jean de la Craiova, în emisiunea "Fiță cu Adiță" [Sursa foto: Captură video]