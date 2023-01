Cum s-a filmat Claudia Puican, în timp ce Armin Nicoară făcea anunțul despre nașa lui, Georgiana Lobonț! Totul s-a întâmplat chiar pe plaja din Maldive

In articol:

În timp ce în România vuiesc veștile conform cărora Georgiana Lobonț divorțează, în Maldive, acolo unde a petrecut artista de mama focului, alături de mai mulți prieteni, printre care și Armin Nicoară și Claudia Puican, petrecerea nu s-a încheiat nici măcar o clipă.

După ce în presă s-a scris că artista și Rareș divorțează, ba chiar el a confirmat acest lucru prin declarații publice, în mediul online au apărut tot felul de speculații.

Cum s-a filmat Claudia Puican, în timp ce Armin Nicoară făcea anunțul despre nașa lui, Georgiana Lobonț [Sursa foto: Facebook]

Claudia Puican, deloc afectată de zvonurile apărute în public

Iar unele dintre ele fac referire la un posibil amantlâc între nașa Georgiana și finul Armin, fapt ce l-a făcut pe saxofonist să reacționeze imediat, dar nu la fel de receptivă s-a arătat și soția Claudia.

În timp ce Armin Nicoară explica pe rețelele de socializare că este un familist convins, că-și iubește soția și că nu ar strica relația nimănui, Claudia Puican a intrat și ea în legătură cu admiratorii de pe rețelele de socializare,

având, însă, un alt scop.

Blonda nu a s-a arătat preocupată de zvonurile apărute, ci le-a arătat tuturor cât de tare se distrează pe plajele din Maldive, ce ținute poartă, dar și cât de frumoasă este locația.

În fața internauților, Claudia Puican a făcut un show de zile mari alături de Andrada Cerna, au cântat, au dansat, apoi a socializat puțin și cu soțul ei, mult prea preocupat de telefon, dar tot despre muzică, nicidecum abordând vreun alt subiect.

”Videoclipul pe care ți l-am trimis să îl dai repede”, i-a spus asta Armin Nicoară cuiva prin telefon, fiind vorba despre clipul video în care a vorbit despre speculațiile apărute în spațiul public.

Armin Nicoară a reacționat în urma speculațiilor referitoare la divorțul nașilor săi

Iar o parte din mesajul lui Armin este redat mai jos. Și, conform spuselor artistului, pe lângă faptul că el nu are nicio vină în toată această situație, el crede că orice ar exista între nașii săi, dacă ar există, cu siguranță, se poate rezolva doar de ei.

Cât despre apropierile pentru care toți internauții îi taxează, Armin Nicoară a ținut să precizeze că așa se face în lumea artistică, pentru a dat viață unei melodii și unui videoclip, fără a fi, însă, ceva real între el și Georgiana Lobonț.

”Vreau să știți că eu nu ma bag în familia nimănui, nu m-am băgat în relația nimănui, nu distrug nicio familie. Eu nu distrug familia nimănui și nu m-am băgat în familia nimănui și soția mea Claudia este alături de mine, eu alături de mine și o iubesc și voi fi întotdeauna alături de ea. Nașii mei, Georgiana Lobonț și Rareș, sunt cu mine în vacanță în Maldive, nu știu ce s-a întâmplat între ei. Bineînțeles că în orice familie există certuri, discuții, cine știe, dar cred că își pot rezolva problemele între ei. Nu mă mai băgați pe mine, că eu nu m-am băgat în familia nimănui, eu colaborez cu Georgiana, asta este viața de artist, când faci o melodie, posibil ca melodia respectivă să fie de dragoste, de iubire, orice. Noi jucăm un rol. Dacă Georgiana cântă o strofă de iubire, clar că nu poate să stea într-o stană de piatră, trebuie să colaborăm, să conversăm. Am făcut un videoclip acum 2 zile, când o sărut pe Georgiana și în acea melodie spune: <<Sărută fetele>> și eu am sărutat-o pe Georgiana, e normal, e o melodie. Dar nu mă mai condamnați să spuneți că eu mă dau la Georgiana, că eu fac ce fac, e nașa mea. Ce vreți, să o înjur? Sper că am fost cât de cât înțeles și să auzim numai de bine și Doamne ajută.”, este o parte a mesajului transmis de Armin Nicoară într-un video pentru WOWbiz.ro.

De menționat este și faptul că, în tot acest timp, Wowbiz a încercat să ia legătura cu Georgiana Lobonț, dar artista nu a oferit încă niciun răspuns cu privire la divorțul despre care vorbește toată lumea.