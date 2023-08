Cum s-a schimbat viața lui Liviu Teodorescu, de când a devenit tată? Dezvăluirile incredibile la care nimeni nu se aștepta: ”Oare o să dormim vreo secundă”

In articol:

Liviu Teodorescu este unul dintre cei mai cunoscuți artiști de la noi din țară. Acesta a devenit cunoscut în urmă cu mulți ani, iar acest lucru s-a întâmplat datorită talentului său muzical cu care a fost înzestrat.

Cu trecerea anilor, Liviu Teodorescu a evoluat și mai mult, iar melodiile sale au ajuns mereu la inimile fanilor săi și în trending.

În prezent, Liviu Teodorescu duce o viață liniștită și frericită alături de soția sa și fiica lor, care a venit pe lume în urmă cu câteva luni. Fanii artistului se pot bucura în prezent și de vlogurile cântărețului, pe care le postează pe contul său oficial de YouTube.

Cum i s-a schimbat viața lui Liviu Teodorescu de când a devenit tătic

Liviu Teodorescu este unul dintre cei mai apreciați cântăreți de la noi din țară. Artistul se poate bucura de un succes colosal pe plan profesional și cu o carieră extrem de frumoasă și lungă.

Pe plan amoros, artistul stă la fel de bine. El are o căsnicie frumoasă cu Iulia, cea care a reușit să-i fure inima în urmă cu mult timp.

Dragostea celor doi a devenit completă în momentul în care a apărut pe lume fetița lor, Ecaterina . Cea mică le umple sufletele de bucurie, iar acest lucru se poate observa din declarațiile făcute de către artist. Acesta nu ratează niciun moment în care să nu vorbească despre fiica lui sau soția.

Recent, Liviu Teodorescu și-a realizat un vlog pe YouTube, unde a început să publice filmulețe interesante din viața sa personală. De curând, artistul a adăugat un vlog, unde a dezvăluit detalii din viața de familie.

„Este ora 12 noaptea și vrem să ne băgăm la somn. Acum ne pregătim să mergem la somn. Oare o să dormim vreo secundă în seara asta? Practic, toată existența noastră din ultima vreme este, pur și simplu, controlată de faza asta cu râgâitul”, a povestit Liviu Teodorescu în noul lui vlog de pe YouTube.

Liviu Teodorescu, un tătic implicat

Pe lângă alte abilități ale sale, Liviu Teodorescu este și un tată dedicat. Artistul se implică extrem de mult în creșterea fetiței lui, Ecaterina, și nu lasă totul pe umerii soției lui. În vlogul postat de cântăreț, artistul le povestește fanilor cum a reușit să o facă pe cea mica să se relaxeze după ce a mâncat.

„Este incredibil! Am făcut-o să râgâie pentru prima oară. De când e acasă, nu am reușit să o fac până acum să râgâie. Acum am reușit. Bine, Iulia a ținut-o un sfert de oră și când mi-a dat-o mie a râgâit. Practic a râgâit la mine, nu?”, le-a mai spus fanilor, Liviu Teodorescu.

Liviu Teodorescu și a anunțat fanii că se apucă de vlogging, mai ales de când prietenii l-au sfătuit să facă acest lucru. Unul dintre acești prieteni este chiar Dorian Popa, care la rândul său are un canal de YouTube, unde postează fimulețe.