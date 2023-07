Ce gest a făcut fiica lui Liviu Teodorescu imediat după ce a venit pe lume? Tatăl artistului a făcut primele declarații despre nepoata și nora sa: ”Toată lumea e foarte bine”

In articol:

Liviu Teodorescu și Iulia, soția sa, sunt în al nouălea cer, după ce blondina, seara trecută, a adus primul lor copil pe lume. Tânăra a născut o fetiță perfect sănătoasă, prin cezariană, aducând numai bucurie în întreaga familie.

Despre momentele de împlinire și emoție trăite acum de toți, părinți, bunici și rude, a vorbit tatăl lui Liviu Teodorescu.

Soția lui Liviu Teodorescu și fetița lor se simt bine

Mircea Teodorescu spune că nici acum nu și-a revenit din euforia momentului, însă, pentru că în câteva zile fetele se întorc acasă din spital, cu toții s-au mobilizat.

Acum fac ultimele pregătiri pentru a le întâmpina pe Iulia și pe cea mică așa cum se cuvine, bucurându-se că ambele se simt extraordinar, sunt sănătoase și fericite.

Cât despre Ecaterina, copila abia venită pe lume, bunicul spune că este de o frumusețe rară și că are deja o conexiune specială cu Liviu.

Cel mai probabil, spune Mircea, privirile sale de acum către tatăl său se datorează faptului că artistul, în cele nouă luni de sarcină ale soției sale, a vorbit mereu cu fiica sa.

”E prima nepoțică, ne simțim extraordinar, suntem în stare de extaz, nu ne-am revenit. Ne-am trezit, mergem acasă la Liviu să facem pregătirile, urmează să vină acasă în câteva zile. Toată lumea e mobilizată, bunicii, unchi, mătuși, ieri toți am stat cu toții la spital de dimineață până la 22:15 când a venit barza, când s-a născut. E o mare bucurie pentru familia noastră, pentru gașca noastră, să ne vină o fetiță atât de frumoasă pe lume, e cea mai frumoasă fată. Toată lumea este bine, Iulia e foarte bine, fetița la fel, toată lumea e fericită. Fetița a zâmbit, am văzut imagini cu ea cum zâmbea la Liviu, întorcea căpuțul spre el și era toată un zâmbet. Liviu pe toată perioada sarcinii vorbea cu ea, când Iulia era acasă, dacă Liviu spunea două-trei vorbe fetița începea să se miște. Parcă atunci când s-a născut reacționa la el, întorcea ochișorii spre el. A venit pe lume prin cezariană”, a zis Mircea Teodorescu, notează Spynews.

Mai mult decât atât, proaspătul bunic declară și că, așa cum a fost și până acum, cu toții le sunt alături lui Liviu și Iuliei.

Își împart deja atribuțiile pentru ca cei doi proaspeți părinți să nu se simtă copleșiți de griji și stres, dar și să își poată vedea în continuare de viața profesională.

Plus că, în familia lor s-ar putea spune că este deja o tradiție ca părinții, acum ajunși bunici, să le sară în ajutor, indiferent de situație, copiilor.

Și asta pentru că relația lor, dincolo de cea de familie și părinte-copil, este una de prietenie, care se bazează pe comunicare, sprijin, încredere și iubire.

”Acum pregătim lucrurile, suntem cu toții în așteptare, ne împărțim sarcinile, vrem să nu pierdem nicio clipă de bucurie. Ne oferim reciproc sprijinul, pentru fiecare atunci când are ceva de rezolvat noi suntem alături, așa am fost dintotdeauna. Mereu când copiii au avut nevoie de noi, am fost alături de ei, nu plecam în nicio vacanță fără ei când erau mici, mereu le-am spus DA înainte să ne spună ce avem de făcut. Noi eram foarte tineri când s-au născut băieți, am crescut alături de ei, am fost prieteni cu ei și am rămas parcă așa în zona aia de prietenie pe care o ducem mai departe cu bucurie, cu multă deschidere și încredere că totul va fi bine”, a mai zis tatăl lui Liviu Teodorescu.