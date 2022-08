Cum s-a schimbat viața Rocsanei Marcu de când s-a retras din televiziune. Vedeta s-a mutat în Londra și activează într-un domeniu cu totul diferit: ”Am intrat printr-o agenție englezească”

In articol:

Rocsana Marcu s-a făcut remarcată în România prin prisma talentului artistic, dar și datorită aparițiilor sale TV. Nu puține au fost emisiunile în care a apărut ba ca invitat, ba ocupând postul de prezentator.

Astfel, mulți sunt cei care o apreciază și tot la fel de mulți se întreabă acum unde a dispărut bruneta, căci în lumina reflectoarelor nu a mai fost văzută.

Rocsana Marcu are o viață profesională de succes la Londra

Și asta pentru că de mai mulți ani, Rocsana Marcu a lăsat România în urmă, și-a luat fetele și s-a mutat în Londra.

Pentru un trai mai bun, dar mai ales pentru un viitor strălucit în ceea ce le privește pe fiicele sale, Rocsana a renunțat la totul și spune că nu regretă absolut deloc.

Acum nu mai este prezentatoare, dar face ceea ce și-a dorit mereu.

Meseria sa peste hotare este de agent imobiliar, ceea ce, notează ea, îi aduce un profit considerabil. Iar pe lângă aspectul financiar, spune vedeta, noul job o face să ducă și o viață mai liniștită, demnă, cu multe oportunități și șanse de evoluție.

Chiar dacă, recunoaște bruneta, începutul de carieră a fost unul mai anevoios, căci a fost pusă în postura de a se lupta cu anumite mentalități și prejudecăți.

”Viața este foarte frumoasă, pentru că m-am liniștit foarte tare de când m-am mutat aici acum 2 ani. În România aveam o viață extrem de agitată și, când m-am mutat aici, știam exact ce vreau să fac, știam că vreau să devin agent imobiliar, era un vis de-al meu neîmplinit. Făceam asta și în România, dar nu știa nimeni în afară de vecinii mei. ‘Microbul’ asta l-am avut mereu, de micuță, am învățat mai bine să fac asta odată ce m-am mutat în Londra. Afacerea merge foarte bine, din fericire. Nu mă așteptam, pentru că eu am intrat printr-o agenție englezească, una dintre cele mai bune. Am învățat multe pentru că am practicat mult. Am făcut toate cursurile ca să devin agent, am dat toate examenele, le-am luat pe toate cu brio. Dar practica m-a ajutat. Mi s-a părut foarte greu la început, pentru că majoritatea vânzătorilor aveau o părere destul de proastă despre nația noastră, din păcate, și cam toți te întreabă de la început de unde ești. Chiar dacă susțin că nu-s rasiști, cam sunt. A trebuit să demonstrez că sunt bună în ce fac. Toți cei care mi-ai dat casele spre vânzare mi-au lăsat și cheile, au avut încredere în mine totală„, a spus Rocsana Marcu, notează Fanatik.

Însă, pe lângă job-ul de agent imobiliar, pentru un venit în plus, deci un trai și mai bun, Rocsana Marcu mai are o slujbă.

Deja are oameni care lucrează pentru ea și spune că evoluează cu pași repezi și în domeniul în care a început să activeze încă din perioada în care locuia în România.

”În timpul săptămânii sunt agent imobiliar și mai am o slujbă în domeniul recrutării, pentru că eu am avut firma de recrutare filipineze în România. Am două fete care lucrează pentru mine, recrutez forță de muncă în continuare în domeniul medical. M-am axat pe medici și asistente medicale, acum recrutez și din România și asta chiar nu am mai spus-o până acum. De asemenea, recrutez studenți pentru universitățile din Anglia, cele mari. Am o viață plină, agitată și iubesc ceea ce fac”, a mai spus vedeta.

Iar pe lângă cele două job-uri și rolul de mamă a două fete, Rocsana Marcu își organizează timpul în așa fel încât să nu uite nici de marea sa pasiune: muzica.

Astfel, spune ea, sunt dese momentele în care urcă și în Londra pe scenă pentru a impresiona publicul cu vocea sa.

”Cânt în continuare pentru că în weekenduri organizez evenimente pentru români, am câteva locații, iar în afară de evenimente merg pe unde am petreceri, nunți, botezuri sau petreceri de firmă. Le organizez și mai fac un program de o ora de cântat”, a mai adăugat fosta prezentatoarea.