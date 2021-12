Cum s-au cunoscut Nicoleta Luciu și Zsolt Csergo. Cei doi sunt la un pas de divorț după aproape 10 ani

In articol:

Nicoleta Luciu este o actriță, fotomodel, cântăreață și fostă co-prezentatoare a unei emisiuni TV.

Aceasta a câștigat titlul de Miss România în anul 1999, urmând ca de la acel moment să aibă o multitudine de apariții în lumina reflectoarelor. Faima sa a fost căpătată în special, după ce a jucat în telenovelele românești: „Aniela”, „Lacrimi de Iubire”, „Inimă de Țigan” și „Regina”. Nicoleta Luciu formează un cuplu cu afaceristul Zsolt Csergo de mai bine de 10 ani și are împreună cu el patru copii: pe Zsolt junior și tripleții Kim, Karoly și Kevin. Recent au apărut zvonuri cum că celebra actriță urmează să divorțeze. Iată ce a declarat aceasta despre divorț, dar și detalii despre cum s-au cunoscut Nicoleta și Zsolt!

Cum s-au cunoscut Nicoleta Luciu și Zsolt Csergo

Nicoleta Luciu și Zsolt Csergo formează un cuplu din anul 2005, după ce Nicoleta a încheiat relația cu Dinu Maxer.

Cei doi s-au căsătorit în anul 2012 și au împreună patru copii, primul născut în anul 2008 pe nume Zsolt junior și tripleții Kim, Karoly și Kevin, născuți la sfârșitul anului 2011. Actrița din „Inimă de Țigan” locuiește împreună cu soțul și micuții săi în orașul de proveniență al lui Zsolt, de mai bine de 9 ani. Aceștia s-au mutat în Miercurea Ciuc după ce Nicoleta nu și-ar mai fi găsit un loc de muncă stabil în București.Potrivit viva.ro, vedeta duce un adevărat trai acolo, soțul său deținând un complex rezidențial de blocuri. De asemenea, acesta are două vile estimate la 400.000 de euro fiecare, semn că își permite să le facă toate poftele soției și copiilor lui.

Cei doi s-au căsătorit în 2012, după 7 ani de relație

Nicoleta Luciu s-a căsătorit cu actualul său soț, Zsolt Csergo în anul 2012 după șapte ani de relație. Aceștia sunt niște părinți fericiți și cu toate că au posibilitatea de a face orice din punct de vedere material, relația celor doi a fost de mai bine de două ori la un pas de a se sfârși. Se pare că, Zsolt Csergo ar fi înșelat-o pe Nicoleta Luciu la un an de la căsătorie, cu antrenoarea de Kangoo Jumps, Kinga Sebestyen.

La acea vreme, frumoasa brunetă a oferit și o declarație pe acest subiect, în care a mărturisit că i-a fost foarte greu să depășească acel episod și că și-a pus copiii pe primul loc, dorind ca aceștia să crească cu ambii părinți: „Dumnezeu a fost lângă mine și mi-a dat tot ce am avut nevoie în momentele alea. Acum totul este bine, suntem fericiți. Nu am răspuns la telefoane atunci, m-au preocupat și copiii. Timpul vindecă tot și acest episod, toate trec și mă gândesc că alți oameni trec prin lucruri mult mai grele. Eu cred că acest episod ne-a consolidat relația. Cred ca fiecare cuplu trece prîn astfel de momente și ori se consolidează relația, ori se duce totul. Am avut clipe cand am clacat, dar mi-am revenit singură. Ma mobilizez și mă întăresc singură pentru că dacă încep să plâng nu rezolv nimic.”, au fost cuvintele surorii Iulianei Luciu potrivit sursei kanald.ro

Fosta asistentă TV și soțul ei sunt la un pas de divorț

Zilele trecute apropiații lui Zsolt Csergo au dezvăluit că acesta și Nicoleta Luciu ar urma să divorțeze. Subiectul a căpătat o amploare fabuloasă, iar toți au rămas uimiți de veste. Astfel că, pentru a face lumină în acest caz, actrița Nicoleta Luciu și soțul ei afaceristul Zsolt Csergo au declarat în exclusivitate pentru click.ro că acest zvon nu este adevărat. „Nu divorțez. Nu este adevărat!”, au fost cuvintele Nicoletei, urmând ca soțul său să consolideze răspunsul dat de actriță: „Nu e adevărat! Unde a apărut prostia asta? Nici vorbă să divorțăm. E o prostie. Nu divorțăm!”

