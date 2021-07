Cum s-au descurcat Lino Golden și Mario Fresh după ce s-au certat cu Alex Velea de la bani? Pe cont propriu, nu le-a mai mers așa de bine! EXCLUSIV

Mario și Lino nu l-au ascultat pe Alex Velea 14:13, iul 24, 2021 Autor: Radu Constantin

In articol:

Mario Fresh și Lino Golden au luptat pe cont propriu să supraviețuiască după ce s-au rupt de Alex Velea. Anul trecut, cei doi au decis să nu mai facă parte din gașca de la ”Golden Gang”, iar Alex Velea le-a rupt contractele într-un vlog pe canalul său de Youtube.

Mario Fresh a făcut mai puțini bani, Lino nu și-a anunțat rezultatele

Se pare că cearta ar fi plecat de la bani.

”Șerpișorii”, așa cum i-a alintat Velea, nu au avut parte de o perioadă ușoară nici după ce au ieșit de sub protecția celor care i-a crescut din punct de vedere muzical. Mario Fresh, de exemplu, a înregistrat o scădere a cifrei de afaceri pe firma lui, de la 242.807 lei în 2019 la 197.721 lei în 2020. De asemenea, profitul s-a diminuat și el, de la 198.908 lei la 165.911. Pe de altă parte, “Mario Fresh Music” nu are datorii (doar 2.482 lei), iar conturile sunt pline: 306.773 lei. În plus, Mario mai are de recuparat peste 60.000 de lei în creanțe.

Lino Golden și Mario Fresh n-au scos nimic împreună după plecarea de la Alex Velea

Citeste si: Alex Velea, declarații sincere după ce a fost trădat de cine se aștepta mai puțin: „Dacă ești prea bun, ești luat de prost”

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

De cealaltă parte, datele firmei lui Lino Golden nu au fost actualizate pentru anul trecut, însă e puțin probabil ca acestea să fi fost mai bune decât cele din 2019, ținând cont de pandemie. Acum 2 ani, când Lino făcea parte încă din echipa lui Velea, firma lui a avut o cifră de afaceri de 369.500 lei și un profit de 213.429 lei.

Lino avea peste 260.000 de lei în conturi și datorii de aproape 109.000 lei.

Citeste si: Lino Golden este într-o nouă relație?! Ce mesaje a postat pe rețelele de socializare: „Când mergi cu nevastă-ta...”

Zanni, înlocuitorul perfect pentru Mario și Lino

În concluzie, ”copiii” lui Alex Velea par să se fi descurcat și fără acesta, chiar dacă nu la fel de bine.

Mario Fresh a reușit chiar să lanseze câteva hituri importante, difuzate pe radio, cum ar fi piesacântată împreună cu Andra. Lino nu a fost la fel de productiv, ultima lui postare pe Youtube datând de acum 3 luni.

Alex Velea le-a rupt contractele celor doi

Alex Velea, în schimb, pare să-i fi uitat definitiv pe cei doi, mai ales că a reușit să dea lovitura cu Zanni, puștiul teribil care a câștigat Survivor și care s-a întors în țară cu un capital uriaș de imagine. Zanni este văzut ca urmaș al celor doi ”dezertori” în Golden Gang.