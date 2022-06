Cum s-au distrat la mare vedetele din serialul Strada Speranței! Weekend plin de relaxare pentru Jojo și Diana Dumitrescu

In articol:

Cătălin Grama și familia ei s-au bucurat de câteva zile pline de relaxare la malul mării, pe plaja de la Tuzla. De la malul mării nu a lipsit nici colega de platou Diana Dumitrescu. Actrița a avut parte de liniște și momente speciale alături de familie, pe plaja de la Mamaia.

În pauza de filmare de la Strada Speranței, vedetele din serial au dat o fugă până la mare, acolo unde s-au relaxat alături de familie. Divele Diana Dumitrescu și Cătălina Grama sunt cele care au avut parte de liniște și soare din belșug weekendul trecut, la malul Mării Negre.

Cum s-au distrat vedetele din serialul Strada Speranței la malul mării

Vremea bună s-a instalat la noi în țară, iar afară sunt deja temperaturi numai bune de plajă. Tocmai de aceea, vedetele din serialul Strada Speranței au profitat de ocazie și au dat o fugă până la mare.

Diana Dumitrescu și familia au mers în Mamaia, în timp ce Jojo și soțul ei, alături de cei doi copii au mers la Tuzla cu rulota.

Citeste si: Sacrificiile făcute de Monica Anghel în carieră. Nu a mai povestit asta până acum. Ce se întâmpla, de fapt, în spatele scenei

Nu au lipsit imaginile din mediul online, iar fanii au reacționat imediat cu like-uri și comentarii pe măsură.

În weekend s-a distrat și cea de-a treia diva de pe platourile de la Strada Speranței. Monica Anghel s-a bucurat de o seara liniștită la Oradea, alături de fiul ei.

Diana Dumitrescu, momente de excepție la Mamaia

Diana Dumitrescu a împărtășit cu fanii internauți o serie de imagini de la malul mării. Actrița s-a distrat de minunate alături de fiul ei.

Blondina și fiul ei s-au jucat pe plajă, acolo unde au înălțat și un zmeu.

Actrița din Strada Speranței le-a împărtășit fanilor o serie de gânduri de emoționante, la finalul scurtei sale vacanței la mare. Blondina le-a mărturisit internauților că fiul ei și-a făcut primul prieten în vacanță, iar amintirile lor alături de cel mic sunt unul dintre cele mai frumoase daruri de la viață.

Citeste si: Alexandru Ciucu nu vrea să renunțe! Designerul a făcut recurs pentru custodia fetițelor- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„Cele mai frumoase amintiri, pentru noi ca părinți, sunt primele reușite ale copilului. Acest weekend, primul zmeu, primul prieten, Vlad, cu care a împărțit jucării, s-au jucat, s-au încurajat: "nu mai pânghe Vlad!", s-au îmbrățișat și s-au pupat la plecare... sunt momente pe care noi părinții le păstrăm în suflet, iar pentru ei, copiii, înseamnă încă o treaptă urcată pe scară vieții și cea a experiențelor frumoase, care își pun amprenta pe personalitatea și educația lor! Un weekend minunat, pentru noi și pentru el”, a scris Diana Dumitrescu pe Instagram, la finalul vacanței.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Diana Dumitrescu (@dianaidumitrescu)

Cătălin Grama și familia, zile pline de relaxare pe plaja de la Tuzla

Jojo, alături de soțul ei și de copii s-a bucurat de zile pline de de zen și relaxare la Tuzla, acolo unde au petrecut o scurtă vacanță. Actrița și Paul Ipate i-au luat pe cei mici și o rulotă și s-au distrat din plin pe plaja sălbatică de la malul Mării Negre.

Citeste si: „Nu mai suport! Încerc să-l opresc!” Andreea Mantea dezvăluie cum își începe ziua cu „dreptul” înainte de filmările pentru „Casa Iubirii”| EXCLUSIV

Diva din Strada Speranței a postat mai multe imagini pe rețelele sociale, dar și clipuri video care i-au cucerit instant pe fani.

„Ce mă bucur că am putut evada un pic la final de săptămâna… Deocamdată nu se poate lega o vacanță mai lungă așa că ne bucurăm de escape-uri. Aici eram pe plajă de la Tuzla înainte de apus.

Am găsit rulotă asta făină și m-am îndrăgostit de cum arătă și am zis să v-o arat și vouă pentru un vibe bun că să începem săptămâna cu energie făină”, a scris Jojo pe contul său de Instagram.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de CATALINA GRAMA JOJO (@catalinagramajojo)

Jojo, Diana Dumitrescu și Monica Anghel, colege în cel mai nou serial de comedie de la Kanal D

Cele trei actrițe s-au reunit pe platourile de la Kanal D. Diana Dumitrescu, Cătălina Grama și Monica Anghel sunt colege în cel mai nou serial de comedie, Strada Speranței.

Monica Anghel, Diana Dumitrescu și Cătălina Grama se cunosc de mulți ani și au lucrat împreună la numeroase proiecte, tocmai de aceea relația dintre ele este una cu totul și cu totul specială.

„(Diana) Eu îmi amintesc o singură chestie de la începutul filmărilor, când am râs o oră încontinuu!

(Jojo) Trăseserăm vreo 20 de secvențe și trebuia să tragem o secvență în care eram amețite. Și, evident, nu avem alcool pe platou, ca orice echipă de profesioniști. Trebuia să jucăm treaba asta și știi beția aia care vine din oboseală?

(Monica) Te îmbeți cu apă rece! (Jojo) Dacă începi să joci și să râzi, când ești ușor amețit, nu te mai oprești! Cu Moni am avut crize de râs, de am râs până am căzut de pe canapea!”, le-au povestit cele trei actrițe jurnaliștilor WOWbiz în trecut.