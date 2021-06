Cum să scapi de insectele din casă. Care sunt metodele tradiționale și moderne împotriva acestora

Metode împotriva insectelor din casă [Sursa foto: PixaBay] 15:30, iun 22, 2021 Autor: Anastasia Rebeca

In articol:

Vara este anotimpul preferat al multor persoane, dar odată cu venirea ei, ne confruntăm cu insectele evervante, care ne pot face viaţa un adevărat calvar. Pe lângă faptul că sunt enervante, acestea ne pot transmite boli. Ele pot apărea în locurile din casă în care te aștepți cel mai puțin, iar pentru a scăpa de ele, putem apela la metode tradiționale sau la cele moderne.

Metode tradiționale pentru a scăpa de insectele din casă

Eucaliptul

Eucaliptul are proprietăți repelente și ne ajută împotriva insectelor, precum purici, tânțarilor, păduchi, furnici, muște și păienjeni. Dacă pui câteva rămurele sub pat, purici nu te vor mai deranja, iar uleiul de eucalipt și lămâie face minuni împotriva tânțarilor, și în plus, previne și înțepăturile insectelor.

Citeste si: Invazie de țânțari în Capitală, după ploile abundente din ultima perioadă! Medicii trag un semnal de alarmă referitor la bolile transmise prin înțepătura de țânțar

Oțet din vin alb

Oțetul de vin alb este un aliat ideal împotriva furnicilor. Tot ce trebuie să faci este să umpli o sticlă cu pulverizator cu oțet și să pulverizezi în zonele în care apar.

Bicarbonat de sodiu și zahăr

Acest amestec va atrage gândacii de bucătărie. Se amestecă zahărul și bicarbonatul, în cantități egale, și se pune în locurile în care stau gândacii. Gândacii nu vor putea digera această compoziție, iar tu vei scăpa de aceste insecte neplăcute.

Plante aromatice

O altă variantă sunt plantele aromatice, precum menta, busuioc, lămâiță sau dafin. Dacă vrei să ții gândacii departe, plantează în ghivece aceste plante cu miros puternic.

Citeste si: Polițiștii italieni s-au apropiat de această prostituată. Ce le-a zis tânăra, în limba română: „Am 25 de ani și…”- bzi.ro

Lemn de Cedru

Cedrul e foarte eficient împotriva moliilor. Poți folosi ulei de cedru, pe care îl aplici pe usile dulapului, o dată pe săptămână sau bucăţele mici de lemn de cedru, pe care le poţi agăţa de umeraşe.

Scrumul de țigară

Scrumul de țigară ține la distanță musculiţele de fructe. Pentru a le îndepărta, trebuie să lași scrum de ţigară pe pervazul ferestrei.

Ulei de lavandă[Sursa foto: PixaBay]

Lavanda

Mirosul lavandei va ține moliile la distanță. Poți pune lavanda în săculeți, pe care îi pui în dulap sau prin casă. Pentru aceste insecte se mai poate folosi și rozmarin, mentă, ginseng, cimbru, ace de brad, frunze de tutun ori coajă bine uscată de portocală.

Sare

Sarea este o metodă folosită de sute de ani împotriva furnicilor și insectelor mici. Aceasta absoarbe apa și vaporii din aer, și astfel în contact cu ea, insectele vor rămâne deshidratate. Sarea se presară pe la îmbinarea pereților, ferestre și tocurile ușilor, sau împreună cu apă călduță se poate pulveriza în locurile în care apar furnicile.

Metode moderne pentru a scăpa de insectele din casă

Distrugătorul cu lampă UV

Distrugătorul cu lampă UV este soluția simplă și modernă prin care poţi scăpa foarte ușor de insecte. Acesta folosește razele ultraviolete pentru a atrage insectele zburătoare, care la contactul cu grătarul său, primesc un șoc electric. Acestea sunt prietenoase cu mediul, nu degajă mirosuri sau substanţe chimice, și sunt inofensive pentru oameni şi animalele de casă.

Capcane pentru gândaci

Acest remediu pentru gândaci este foarte convenabil. Puneți capcanele în locuri greu accesibile, cum ar fi o bordură sub chiuvetă, ventilație, sub baie și spațiul din jurul conductelor, iar după un timp le schimbați cu altele noi. Gândacul, o dată intrat în interior, îi va fi dificil să iasă de acolo. Și dacă va ieși afară, acesta va conduce otrava la ceilalți.

Spray pentru insecte

O altă metodă de a scăpa de insecte este spray-ul împotriva acestora. Se aplică în incăpere, iar timp de cel puțin 8 ore, se aerisește și nu se va intra în cameră, pentru a nu inhala otrava.

Aparat cu ultrasunete

Acest aparat va distribuie ultrasunete la o frecvență insuportabilă pentru gândacii. Insectele pot auzi sunete și pot vedea lumina acelor spectre care sunt inaccesibile oamenilor, de aceea folosirea acestui dispozitiv este inofensiv și ușor de utilizat.

Citeste si: Top 3 criterii de care trebuie sa tii cont atunci cand vrei sa cumperi baterii bucatarie

Procedură profesională

Este una dintre cele mai eficiente metode de combatere a gândacilor. Procesul va dura o oră în conformitate cu toate regulile și în toate locurile greu accesibile, iar pe lângă distrugerea gandacilor, firmele specializate promit lipsa unui miros neplăcut și oferă o garanție pentru un an.