Cum se calculează concediul medical. Când și cum se acordă

In articol:

În majoritatea țărilor, unii sau toți angajatorii sunt obligați să-și plătească angajații pentru o perioadă de timp în care lipsesc de la locul de muncă atunci când sunt bolnavi. Cele mai multe state europene, multe țări latino-americane, câteva africane și câteva state asiatice au cerințe legale de concediul medical plătit pentru angajați. În țările fără legi care impun concediu medical plătit, unii angajatori îl oferă în mod voluntar sau ca urmare a unui contract colectiv de muncă.

Ce este concediul medical

Concediul medical diferă de concediul plătit sau de zilele libere de la locul de muncă pentru a se ocupa de problemele personale, deoarece concediul medical este destinat strict stării de sănătate. Concediul medical poate include o zi liberă în care angajatul își poate programa o vizită medicală. Unele politici permit, de asemenea, ca timpul concediului medical plătit să fie utilizat totodată și pentru îngrijirea membrilor bolnavi ai familiei sau pentru a se ocupa de sănătatea și siguranța legată de violența domestică sau agresiunea sexuală.

În funcție de diagnostic, medicul de familie sau medicul specialist stabilește care este durata pentru care se acordă concediu medical. În cazul unui concediu medical acordat de medicul de familie, durata maximă a acestuia este de 14 zile. În cazul în care este nevoie, o prelungire se mai poate obține doar cu avizul medicului expert și al asigurărilor sociale.

Cum obții concediul medical

Orice tip de concediu medical este reglementat prin legea 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006. De asemenea, este menționată de lege condiția ca activitatea să fi fost desfășurată în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu, act de detașare sau în baza unui statut special prevăzut de lege. Iată cazurile care primesc concediu medical:

1. Pentru incapacitate temporară de muncă. În cazul bolilor obișnuite și a rănirilor provocate în timpul liber, concediul se acordă pe o durată de cel mult 183 de zile în interval de un an, socotite de la prima zi de îmbolnăvire. În cazul unor boli speciale, durata concediului diferă.

2. Accident de muncă. Se acordă în cazul unui accident sau al unor boli profesionale apărute ca urmare a exercitării unei anumite meserii. Durata lui poate fi de cel mult 180 de zile în decursul unui an.

3. Pentru risc maternal. Se acordă femeilor însărcinate care lucrează cu substanțe toxice, în medii și condiții de lucru ce pot afecta sarcina, punând în pericol sănătatea fătului. Este acordat în urma recomandării medicului de familie sau a medicului de obstetrică-ginecologi pe o perioadă de maximum 120 de zile integral sau fracționat, înainte sau după concediul de maternitate.



Citeste si: Alexandru Rafila, cu o zi înainte de ridicarea restricțiilor! Ce urmează în România? ”Se ajunge într-o situație nouă”

4. Pentru îngrijirea copilului bolnav. De acest tip de concediu pot beneficia ambii părinți dacă au îndeplinit stagiul de cotizare de cel puțin 6 luni în ultimul an la sistemul public de asigurări sociale. Se acordă pentru cel mult 45 de zile calendaristice pe an. De asemenea, poți solicita concediu medical pentru ingrijirea copilului, doar în cazul în care vârsta copilului este sub 7 ani. Dacă este vorba despre afecțiuni grave sau handicap, atunci vârsta poate fi de până la 18 ani.

5. Pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă. Angajatul poate să solicite reducerea numărului de ore de lucru cu o patrime din durata normală pentru o perioadă de cel mult 90 de zile în ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu.

Citeste si: Lovitură grea pentru Putin! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp. Liderul de la Kremlin este încolțit..- bzi.ro

5. Pentru sarcină. Viitoarele mămici pot beneficia de concediu medical pe o durată maximă de 126 de zile calendaristice care poate fi luată în două etape.



Ce înseamnă concediul medical [Sursa foto: PixaBay]

Cum se calculează concediul medical

Acesta se calculează pornindu-se de la baza de calcul, care se definește ca fiind media veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni care se constituie stagiul de cotizare. Această bază de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a 12 salarii minime lunare brute pe țară. Salariul în condediul medical devine o indemnizație, care se calculează în funcție de niște coduri, fiecare însemnând o categorie.

CODUL 1

Boală obișnuită: 75% din venitul brut obținut

CODUL 2

Accident în timpul deplasării către și de la locul de muncă: 80-100% din venitul brut obținut

CODUL 3

Accident de muncă: 80-100% din venitul brut obținut

CODUL 4

Boală profesională: 80-100% din venitul brut obținut

CODUL 5

Boală infecto-contagioasă din grupa A: 100% din venitul brut obținut

CODUL 6

Urgență medico-chirurgicală: 100% din venitul brut obținut

CODUL 7

Carantină: 75% din venitul brut obținut



Citeste si: Pana la ce varsta este indicat sa folosim cosulete pentru bebe?

CODUL 8

Sarcină și lăuzie: 85% din venitul brut obținut

CODUL 9

Îngrijire copil bolnav în vârstă de până la șapte ani sau copil cu handicap, pentru afecțiuni diferite față de cele care au cauzat handicapul, până la împlinirea vârstei de 18 ani- 85% din venitul brut obținut

CODUL 10

Reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru < 25% din venitul brut obținut

CODUL 11

Trecerea temporară în altă muncă < 25% din venitul brut obținut

CODUL 12

Tuberculoză- 100% din venitul brut obținut

CODUL 13

Boală cardiovasculară- 75% din venitul brut obținut

CODUL 14

Neoplazii, SIDA- 100% din venitul brut obținut

CODUL 15

Risc maternal- 75% din venitul brut obținut







surse: cumsa.ro