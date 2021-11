Cum se înțeleg Ramona Olaru și mama lui Cătălin Cazacu? Dovada că sunt pregătiți pentru pasul cel mare

In articol:

Ramona Olaru, în vârstă de 31 de ani și Cătălin Cazacu, în vârstă de 37 de ani, sunt împreună de câteva luni bune. Cei doi și-au ținut relația privată, mult timp, însă recent au început să se afișeze la tot felul de evenimente.

Înainte de a forma un cuplu, s-au cunoscut ca prieteni, ceea ce i-a ajutat foarte mult pentru în relația lor.

"Noi suntem din 2018 prieteni foarte buni, am petrecut enorm de mult timp împreună în toți anii ăștia. Suntem prieteni, asta e mișto la noi", a mărturisit Cătălin Cazacu.

Invitat în cadrul unei emisiuni tv, Cătălin a dezvăluit care este relația dintre iubita și mama lui. Acesta a recunoscut că e un sentiment ciudat, fiind un libertin toată viața, ca acum să aibă o relație serioasă, iar mama lui să se intereseze de mersul lucrurilor.

"Mă sună mama să mă întrebe ce fac eu și iubita. Pentru ea e ciudat, pentru că m-a știut toată viața frunză-n vânt.

(...) Ramona, te pup și te iubesc!".

Cătălin Cazacu, dezvăluiri din culisele relației cu Ramona Olaru

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu [Sursa foto: Instagram]

Vedeta, oriunde appare, vorbește foarte frumos despre partenera lui de viață, dovadă că povestea lor de iubire este reală. În cadrul unui alt interviu, Cătălin Cazacu a povestit despre parcursul relației lor și cum s-a întâmplat ca ei să ajungă să formeze un cuplu.

"Când cunoști un om prin baza unei prietenii, mai devreme sau mai târziu, îți place sau nu de el.

Am ajuns să ne apropiem, mai ales că în ultima perioadă am fost singuri amândoi. Petrecând timp împreună, am ajuns să ne apropiem. N-a fost o chestie gândită, s-a întâmplat", a spus Cătălin.

De asemenea, motociclistul o descrie pe iubita sa, Ramona, drept o fată minunată, în prezența căreia se simte foarte bine, mai ales având în vedere faptul că aceștia au fost mai întâi de toate prieteni, apoi iubiți.

"Despre Ramona pot să spun doar că este o fată extraordinară. Noi suntem prieteni vechi. Dacă cineva urmărea să vadă, putea să observe că noi eram, adeseori, în aceleași locuri. Ieșim împreună de multă vreme"", a adăugat Cătălin Cazacu.