Cum se mai simte Dana Roba, la aproape trei luni de la momentul în care a văzut moartea cu ochii: "Nu mai există legătura dintre sinusuri și creier, nu mai am miros și gust" | EXCLUSIV

Dana Roba ar urma să fie supusă unor intervenții chirurgicale, în viitor. Cel puțin două operații ar urma să mai facă vedeta, după ce a fost lovită cu bestialitate cu ciocanul în cap. Make-up artistul vedetelor a venit la WOWnews și a povestit totul la Online Story by Cornelia Ionescu.

Vedeta a revenit la muncă și se bucură acum că poate face ceea ce îi place. În urmă cu mai bine de două luni însă, Dana Roba a avut parte de un adevărat coșmar. Make-up artistul și-a revenit, a ieșit din comă și deși medicii nu îi dădeau nicio șansă, vedeta a supraviețuit. Daniel Balaciu, fostul său soț, este în prezent în arest și urmează să fie judecat pentru faptele sale.

La aproape trei luni de la momentul tragediei, Dana Roba povestește cum se mai simte și ce urmează să se mai întâmple pentru ea, din punct de vedere medical.

Dana Roba [Sursa foto: Captură YouTube]

Dana Roba va ajunge iar pe masa de operație

În urma loviturilor de ciocan, Dana Roba mărturisește că jumătatea stângă a capului i-a rămas amorțită, așa că acum nu mai simte gustul și mirosul, iar cu urechea stângă aude mai prost, în comparație cu cea dreaptă. Ar mai urma cel puțin două operații, iar cel mai mult își dorește să scape de semnele pe care loviturile de ciocan le-au lăsat.

"Îmi mai trebuie minim două operații, dar nu voi reveni în totalitate, pentru că sinusurile nu le voi mai recupera niciodată. La mine nu mai există legătura dintre sinusuri și creier. Eu nu mai am miros și gust, nu voi mai avea, iar cu urechea stângă aud mai puțin decât cu dreapta.

Pe partea aceasta este mai mare operația ca pe partea stângă. Capul îmi este amorțit pe partea stângă.

Este foarte greu prin ceea ce am trecut și da, am nevoie de foarte mulți bani pentru aceste operații, dar cred că Dumnezeu mă va ajuta și va rezolva toate problemele astea și cred că Dumnezeu îi va da pedeapsa cuvenită. Atât cât va trebui să plătească, atât va plăti", a explicat Dana Roba, în exclusivitate la WOWnews.

Dana Roba [Sursa foto: Captură YouTube]

"Operațiile mă dor și mă ard"

Dana Roba a mărturisit că nu mai poate purta batic momentan, tocmai pentru că operațiile o ard și o dor uneori, ba chiar se confruntă cu descuamarea pielii. Totuși, recent, vedeta a postat o imagine cu ea pe Instagram și remarca, cu bucurie, că i-a crescut mai mult părul în ultimele zile.

"Nu mai am batic acum pentru că am foarte multe operații la cap și mă dor încă și mi se încălzește capul foarte tare și mă ard operațiile. Îmi doresc să îmi operez fruntea(...) Nu pot să accept când mi se spune ești foarte frumoasă pentru că știu cum am arătat. Mă mănâncă foarte tare tot capul", a mai precizat ea, la WOWnews.

