”Un demon a venit în fața mea” Semnul care ar fi prevestit teroarea la care Dana Roba urma să fie supusă de către fostul soț! Detaliul pe care l-a dezvăluit abia acum

Dana Roba a trecut printr-un adevărat calvar, asta după ce a fost bătută cu bestialitate de către fostul ei soț, Daniel Balaciu, care a lovit-o de mai multe ori cu un ciocan pe întreg corpul, în special în zona capului. Specialiștii nu i-au dat nicio șansă de supraviețuire brunetei, mai ales după operația de 9 ore pe creier, pe care a suferit-o în urma evenimentului nefericit.

Totuși, o minune a făcut ca tânăra să se pună pe picioare, făcând acum sacrificii enorme pentru a putea avea o viață normală. Mai mult, în ciuda șocului suferit, Dana Roba își amintește totul, așa că recent, invitată în cadrul emisiunii ”În Oglindă”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive și moderată de Mihai Ghiță, bruneta a povestit cu lux de amănunte cum un vis i-ar fi prevestit tot calvarul prin care avea să treacă.

De asemenea, în cadrul aceluiași interviu, vedeta a mai spus și de când au început disputele între ea și fostul soț, mai ales că în primii 5 ani de relație a decurs totul normal, spune bruneta.

„Primii cinci ani au fost ok. Repet, niciodată nu ne culcam certați. Ne împăcam ușor. Nu era cu amenințări că te omor, că îți iau viața. Acestea au început când i-am zis că vreau să-mi dezleg trompele. După ce am născut-o pe Celine, tot el m-a obligat să-mi leg trompele. „Nu vii acasă fără trompele legate”. S-a dus și a certat-o pe doctoriță ca să se asigure că mi le leagă. Și am făcut-o. Nu știu, parcă nu îl cunoscusem suficient de mult cum îl cunosc acum și mi-a părut rău. Și când am avut visul în care mi s-a spus să-mi dezleg trompele, visasem șapte copii morți, întinși pe saltea, erau ai mei, erau nou-născuți, iar el era în fața mea, așa era visul. La un moment dat un demon a venit în fața mea și avea patru metri de material de catifea, negru, și mi-a zis că vrea să mă înfășoare în el ca să mor. Eu i-am zis că nu are nicio putere. M-am luptat cu demonul ăla.”, a declarat Dana Roba în cadrul emisiunii „În Oglindă”.

Dana Roba și Daniel Balaciu [Sursa foto: Facebook ]

Dana Roba a povestit cum l-a cunoscut pe tatăl copiilor ei

În cadrul aceluiași interviu, Dana Roba a vorbit și despre povestea sa cu Daniel Balaciu, dar și cum l-a cunoscut pe acesta și cum a ajuns să formeze un cuplu cu bărbatul care i-a oferit 2 copii.

Bruneta a explicat că un prieten comun le-a făcut cunoștință și la acel moment s-au îndrăgostit extrem de rapid, formând tot la fel de rapid și o familie.

„Ne-a făcut cineva cunoștință. Cineva de la biserică ne-a făcut. Un prieten comun. Ne-am întâlnit, mi-a plăcut foarte mult de el și trebuie să recunosc, pe omul ăsta l-am luat din dragoste. Nu l-am luat din interes. Eram doi oameni simpli. Eu, femeie muncitoare, el, mai puțin muncitor, pentru că era arbitru de fotbal. Și spunea că lui nu îi place să facă altceva decât asta și dacă îl las să facă asta bine, dacă nu, nu.”, a mai spus Dana Roba, în cadrul aceleiași emisiuni.

