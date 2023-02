Cum se menține Elena Gheorghe tânără? Artista apelează la același truc de înfrumusețare ca actrița Thalia: „Pomeți ridicați și fără cearcăne”

In articol:

Elena Gheorghe este una dintre cele mai apreciate cântărețe din țara noastră. Tocmai pentru că este atât de iubită, vedeta are concerte pe bandă rulantă. Artista are o familie frumoasă și este mama a doi copii minunați.

La cei 37 de ani, vedeta arată exact ca la 25 și toate astea datorită unui truc pe care l-a descoperit la actrița Thalia.

Trucul Elenei Gheorghe pentru a arăta mereu tânără

Se poate spune că Elena Gheorghe a găsit secretul tinereții veșnice. Artista se poate lăuda cu înfățișarea ei, iar timpul pare că nu și-a pus deloc amprenta pe chipul său. Vedeta a mărturisit că pentru a rămâne mereu tânără apelează la un truc pe care l-a văzut pentru prima data la Thalia.

Este vorba despre masajul sculptural care reprezintă o noutate pe piața din România. Cântăreața și-a dorit foarte mult să găsească pe cineva care să se priceapă la acest gen de masaj, iar ajutorul a venit din partea surorii sale, Ana Pîrvulescu

„Prima dată am auzit despre masajul sculptural la Thalia. Și chiar îmi doream să întâlnesc și la noi pe cineva care cunoaște tainele acestei terapii, pentru că nu e masajul acela simplu pe care îl știm noi de la cosmetică. E ceva mult mai complex. Datorită surorii mele, Ana, am întâlnit-o pe Simona, un profesionist cum nu cred că mai avem în România. După primele două ore de masaj am fost alt om: pielea era întinsă perfect, pomeți ridicați și fără cearcăne”, a declarat Elena Gheorghe.

Cum își menține artista silueta

Chiar dacă este mama a doi copii, vedeta se poate mândri cu un fizic de invidiat, pe care știe întotdeauna cum să îl pună în valoare. Pentru a avea o astfel de siluetă, artista a fost nevoită să facă unele sacrificii. Aceasta a explicat că a renunțat de ceva timp la carne și în prezent mănâncă doar pește. De asemenea, se abține și de la brânzeturi, dar consumă uneori telemea. Totodată, vedeta a mai împărtășit un secret, în fiecare dimineață bea suc de țelină, care are foarte multe beneficii.

„În primul rând carnea (n.red. a scos), nu mai mănânc decât pește. Brânzeturi, foarte rar, doar telemea. Încerc să mănânc cât mai puțin procesat, adică mai pe natural, mai pe crud, mai pe nefiert, neprăjit. Practic, mănânci foarte sănătos. În fiecare dimineață îmi prepar sucul de țelină apio, pe care țin neapărat să îl beau și din motive de beauty, dar și ale sănătății, este extraordinar”, a mărturisit Elena Gheorghe, potrivit Impact.