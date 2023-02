Elena Gheorghe a trecut prin clipe grele! Cântăreața, doborâtă de problemele de sănătate: „Cautăm sa găsesc un diagnostic”

In articol:

Elena Gheorghe este una dintre cele mai apreciate cântărețe din țara noastră. Tocmai pentru că este atât de iubită, vedeta are concerte pe bandă rulantă.

Chiar dacă nu vrea să încetinească ritmul, uneori problemele de sănătate îi pun bețe în roate artistei, așa cum i s-a întâmplat cu ceva timp în urmă.

Elena Gheorghe, probleme mari din cauza oboselii excesive

Anul 2022 s-a încheiat cu bine pentru artistă, însă asta nu înseamnă că vedeta nu a avut parte, la fel ca noi toți, de suișuri și coborâșuri.

La un moment dat, solista a fost doborâtă de oboseala care s-a adunat pe parcursul timpului, iar problemele nu s-au rezolvat cu una cu două.

Artista a fost nevoită să stea la pat timp de două săptămâni, după care aceasta a făcut mai multe ședințe de kinetoterapie.

„2022 a fost cel mai aglomerat an din punct de vedere profesional și asta pentru că majoritatea evenimentelor din ultimii 2 ani au fost reprogramate. Am bătut România în lung și-n lat și am cântat peste tot, aproape în fiecare seara și am vrut să îi fericim pe toți cei care și au anulat de atâtea ori evenimentele.

Ne-am simțit minunat, am făcut ceea ce ne place cel mai mult, și au fost multe momente în care am uitat de noi, de oboseală, de acasă și de sănătate! Iar apoi a venit nota de plata, m-am resimțit, am avut dureri mari de cap, de spate, de mâini și nu știam care e cauza. A fost o perioadă grea în care cautăm sa găsesc un diagnostic dar si o cale rapidă de vindecare. După 2 săptămâni de stat la pat am aflat că se poate și fără operație, dar cu multă rigoare și am început recuperare, în fiecare zi 4-5 ore fizioterapie si kinetoterapie.”, a mărturisit cântăreața, pentru viva.ro.

