Elena Gheorghe a dezvăluit motivul "dispariției" din mediul online! Artista povestește cum a reușit să scape ca prin urechile acului de operație | EXCLUSIV

In articol:

Elena Gheorghe este una dintre cele mai iubite artiste din România, iar "dispariția" din mediul online i-a pus pe fani pe gânduri. Frumoasa cântăreață nu a mai postat așa des pe Instagram, iar internauții au remarcat imediat acest lucru.

Motivul acestei "dispariții" a fost unul cât se poate de justificat. Frumoasa cântăreață s-a confruntat cu mici probleme de sănătate, iar din acest motiv a fost nevoită să își schimbe rutina zilnică și să aibă mult mai multă grijă de ea.

Din fericire, vedeta a depășit cu bine toate problemele, iar în prezent se bucură de o revenire spectaculoasă, aducând și o veste extrem de bună pentru fanii care așteaptă cu sufletul la gură să o revadă.

Elena Gheorghe, totul despre problemele de sănătate

Anul trecut a fost unul extrem de aglomerat pentru artistă, iar stresul și oboseala și-au pus amprenta asupra fizicului ei. Elena Gheorghe ne-a mărturisit că a avut foarte multe concerte, spectacole amânate din cauza pandemiei care s-au reluat acum, dar și multe nunți pe care nu își dorea să le rateze.

Citește și: De ce nu a mers, de fapt, relația dintre Gheorghe Turda și Elena Merișoreanu. Artistul dă vina pe colega de breaslă: ”Era când cu unul, când cu altul”

Într-un final, oboseala și-a pus amprenta pe starea ei de sănătate, însă din fericire totul s-a terminat cu bine, iar Elena recunoaște că a avut o lecție foarte importantă de învățat.

"În 2022 a fost o perioadă foarte aglomerată pentru că toate concertele care s-au anulat în pandemie au venit așa buluc anul trecut. A fost o perioadă în care am stat foarte mult în mașină, am făcut toată țara în lung și în lat.

Citeste si: Cristi Borcea, mărturisi dureroase din vremurile în care a fost la închisoare: „Sărbătorile erau cele mai dureroase”. Cum arăta, atunci, o zi din viața afaceristului- kanald.ro

Citeste si: Cansu Dere, protagonista serialului ”Infidelul”, este de negăsit după cutremurul din Turcia- stirilekanald.ro

Stând foarte mult în mașină nu a fost tocmai ok, mai ales pentru postură. Am vrut să mulțumesc pe toată lumea și faptul că eram prezentă pe scenă a contat foarte mult, am lipsit în pandemia și mi-a fost foarte dor de public. Au fost și multe nunți în 2022 pe care nu le-am putut refuza și nici nu am vrut, iar atunci toată oboseala, drumurile cu mașina s-au răsfrâns asupra fizicului, durerilor de spate. Am început să am dureri de cap, dureri de mână", a mărturisit Elena Gheorghe, pentru WOWbiz.ro.

Elena Gheorghe [Sursa foto: Instagram]

Elena Gheorghe și-a schimbat complet stilul de viață

Odată cu aceste probleme, artista a învățat și cât de important este să își pună sănătatea pe primul loc. De acum, Elena Gheorghe mărturisește că va fi cât se poate de atentă cu ședințele de kinetoterapie pe care trebuie să le facă, căci ele au scăpat-o de operație.

Citește și: Bia Khalifa, încătușată pe aeroportul Otopeni. Cum a încercat Fulgy să își salveze iubita? Totul a fost filmat: ,,Am 4 vânătăi pe corp”

"A fost o perioadă în care am lipsit pentru că a trebuit să mă interesez foarte bine de ce trebuie să fac ca să îmi revin.

Am fost pe la mai mulți doctori așa cum se întâmplă atunci când vrei să găsești calea cea mai bună și sigură de vindecare și într-un final am aflat că totuși nu trebuie să mă operez, că se poate reglementa altfel treaba și că trebuie să mă apuc serios de un alt stil de viață, printre care kinetoterapia și că trebuie să am grijă și indiferent de câte concerte am, trebuie să îmi fac timp să merg la aceste ședințe de recuperare fizică", a mai dezvăluit vedeta, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Echipa de producție a serialului „Mă numesc Zuleyha!”, în doliu! Emel Atıcı și fiica sa și-au pierdut viața în urma cutremurului devastator din Turcia- kfetele.ro

Citeste si: Cansu Dere: Adevărul din spatele dispariției protagonistei din serialul "Infidelul" în urma cutremurelor din Turcia, potrivit unui jurnalist turc- radioimpuls.ro

Elena Gheorghe [Sursa foto: Instagram]

Artista pregătește o surpriză pentru fani

Vedeta a avut o revenire spectaculoasă în mediul online, moment în care le-a dat fanilor vești cu privire la viitorul său concert, spectacol pe care îl va susține anul acesta.

"A fost vindecătoare perioada în care am lipsit, a vindecat și încă mai vindecă ce am neglijat anul trecut, sănătatea și timpul pe care trebuie să mi-l acord mie și celor mai importanți oameni, adică familiei mele.

Ca să înveți o lecție prețioasă, se pare că trebuie să treci prin ceva zdravăn care sa te scuture bine și să te “imobilizeze”, să nu mai ai “timp” și pasibilități să fugi în exterior, ci să te oblige să vezi ce e în tine, ce îți dorești și cum alegi pur și simplu să fii. Chiar dacă a fost o perioadă cu multă suferință, m-a ajutat extrem de mult, pentru că întotdeauna când ieși din zona de confort, fie chiar și cu sănătatea, nu poate decât să schimbe ceva în tine, desigur că noi alegem dacă în bine sau în rău.

Deși în momentele acute nu mi-a stat gândul decât la cum să ma repar, iată că am reușit prin recuperare fizică( 4-5 ore pe zi) să îmi revin și să pot susține deja evenimentele pe care le-am avut la sfârșit de ianuarie și început de februarie, ba mai mult de atât, aceasta perioadă m-a încărcat atât fizic cât și emoțional să gândesc și noul concert armanesc de la Sala Palatului, pe care anul acesta l-am programat de ziua numelui meu adică pe 21 mai, de Constantin și Elena", a mărturisit Elena Gheorghe, în mediul online.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!