Cum se menține în formă Doinița Oancea, la 40 de ani. Trucul la care apelează, pentru o siluetă de invidiat: „Cum văd că se pun vreo 2-3 kg”

Doinița Oancea este o actriță desăvârșită și o prezență admirată la fiecare apariție a sa. Se poate lăuda cu o viață liniștită și fără griji, având un succes colosal în viața profesională.

Cum se menține în formă Doinița Oancea, la 40 de ani?

Pe lângă talentul actoricesc, vedeta a fost și înzestrată cu o frumusețe aparte, dar și cu o siluetă de invidiat.

Doinița Oancea a fost și este în continuare una dintre cele mai apreciate actrițe de la noi din țară. Chiar dacă a ajuns la vârsta de 40 de ani, vedeta arată mai bine ca niciodată și se poate mândri cu o siluetă trasă ca prin inel. Siluetă de care are grijă fără prea mari eforturi, spune ea. Doinița nu are un secret anume pentru a se menține în formă, dar recunoaște că apelează uneori la mici trucuri, când simte că ar trebui să mai dea jos câteva kilograme.

„Mă mai schimb: mă mai îngraș puțin, mai slăbesc puțin, dar probabil nu sunt foarte vizibile. Chiar acum am slăbit un kg jumate sau două, cam pe acolo, le pusesem așa pentru că eu mănânc foarte prost și cum văd că se pun vreo 2-3 kg, repede 3 mese pe zi, proteină, legumă și fruct la fiecare masă plus câte o felie de pâine integrală, dacă se poate și mișcare. Uite, am început să fac și eu mișcare la 40 de ani, când și când. Și cam așa.”, a mărturisit îndrăgita actriță, pentru playtech.ro .

Actoria, prin ochii Doiniței Oancea

În cadrul aceluiași interviu, Doinița Oancea a făcut dezvăluiri și despre cariera sa. Actrița a mărturisit că atunci când vine vorba despre actorie pune întotdeauna pasiunea pe primul loc, nu câștigurile financiare.

Așa se face că de cele mai multe ori ajunge să accepte un rol din entuziasm, fără măcar să aducă banii în discuție.

„Nu pot să mă uit la ea ca la o meserie bănoasă, pentru că aș face-o și pe 3 lei și cred că atunci când am început, sub nicio formă nu m-am uitat la bani. Adică eram, oricum nu știam care sunt rate-urile, cum în lumea asta nu aveam nicio treabă. Și în continuare sunt de multe ori pusă în situația în care dacă primesc un proiect și îmi place, nu întreb de bani. Adică aia este o discuție care vine ea la un moment dat. Așa că o fac cu toată inima mea, e parte din mine.”, a mărturisit Doinița Oancea, pentru aceeași sursă citată.