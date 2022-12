Cum se menține în formă Ilinca Vandici, la 36 de ani. Prezentatoarea TV a dezvăluit secretul unei siluete suple

In articol:

Ilinca Vandici, în vârstă de 36 de ani, este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite prezentatoare TV. Vedeta este căsătorită de de mai bine de 5 ani cu Andrei Neacșu și împreună au un băiețel superb, pe nume Zian, în vârstă de 5 ani.

Ilinca Vandici, secretul unei siluete de invidiat

Prezentatoarea celebrului concurs de modă, „Bravo, ai stil!” are un corp de invidiat și o siluetă suplă. Recent, aceasta a dezvăluit care este secretul său și ce face pentru a se menține în formă.

La cei 36 de ani, Ilinca Vandici se menține în formă și are o siluetă invidiată de foarte multe domnișoare. Prezentatoarea TV este o femeie frumoasă, are grijă de ea și pe lângă alimentația sănătoasă, vedeta face mult sport și merge la masaj. De asemenea, Ilinca Vandici este de părere că aspectul fizic are o importantă legătură cu interiorul nostru.

Ilinca Vandici a dezvăluit care este secretul unui corp de invidiat [Sursa foto: Instagram]

„ Treaba aceasta cu aspectul fizic, mult cred că are legătură cu interiorul nostru. Și atâta vreme cât eu lucrez cu mine, atâta vreme cât mă descopăr și încerc să mă cunosc din ce în ce mai mult, în fiecare zi, asta este imposibil să nu se vadă și pe exterior. Altfel, de corpul meu am grijă prin alimentație corespunzătoare, prin sport, masaj… Nimic din ceea ce se întâmplă nu mi se pare că este la voia întâmplării. Pentru fiecare lucru cred că trebuie să acordăm un pic de atenție și, evident, să facem ce considerăm de cuviință, pentru a ne îndeplini un anumit obiectiv.”, a explicat Ilinca Vandici, pentru Revista VIVA!.

Ce își dorește Ilinca Vandici în continuare de la viață?

Ilinca Vandici se poate numi o femeie împlinită atât din punct de vedere personal, cât și profesional. Vedeta are o familie minunată și o carieră de succes, la care mulți doar ar visa. În continuare, vedeta își dorește să fie fericită și să își vadă familia sănătoasă.

„ Fericire, în continuare, împlinire, lucruri frumoase pe care să le trăim împreună, amintiri pe care să ni le creăm. Îmi doresc să-mi fie copilul sănătos, să crească frumos, să am în continuare răbdare, toleranță, înțelegere, pentru el. Să fiu pregătită cu răspunsurile potrivite pentru el, astfel încât, să pot să îl ajut să se dezvolte și să evolueze armonios. Și cam atât.”, a mai spus prezentatoarea TV.

„ Sincer, nu mi-am făcut planul pentru 2023, pentru că deja știu că urmează să se întâmple lucruri și atunci îmi place să le iau pe toate așa cum vin. Nu mai îmi place să mă aglomerez foarte mult. Asta înseamnă epuizare pentru mine. Și asta nu mă ajută cu nimic. Și atunci o să mă focusez pe cele care știu deja, că urmează să se întâmple.”, a adăugat vedeta.

