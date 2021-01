Cum se simte Dana Deac, după ce a învins cancerul de cinci ori: ”Ați scăpat de cancer. De AVC nu puteți scăpa”

Dana Deac a povestit pe pagina sa de Facebook, despre vestea primită de la medic.

In articol:

În urmă cu 10 ani, Dana Deac a decis să se retragă din televiziune, după ce a fost diagnosticată cu cancer. Îndrăgita prezentatoare TV nu s-a dat bătută și a încercat să-și continue viața, cu bune și cu rele.

Totodată, după ce a reușit să învingă cancerul de cinci ori, fosta prezentatoare de televiziune, în vârstă de 58 de ani, s-a confruntat cu noi probleme de sănătate. După ce a ajuns la spital din cauza durerilor de cap, Dana Deac a povestit pe pagina sa de Facebook, despre vestea pe care a primit-o de la medic.

Citeste si:Prezentatoare de televiziune, diagnosticată cu cancer de 5 ori! Medicii i-au pus un nou diagnostic

„Azi am fost la doctor pentru că nu scap de dureri de cap de două zile. Mi-a spus foarte ferm: „Doamna Deac, ați scăpat de cinci ori de cancer. De AVC nu puteți scapa. Așa că alegeți! Va luptați cu mafioții sau vă salvați viața? Am văzut ce ați făcut in ultimul timp. Dumneavoastră alegeți. Eu aș vrea să vă fiu doctor și peste 10 ani.Am ajuns acasă cu aceleași dureri de cap, la care s-a adăugat neliniștea născută de monologul doctorului. Și ce am descoperit? Vecini care îmi arătau cum a fost tăiat cu drujba cablul de la RCS. Mă întrebau dacă să sune la Poliția locală dacă tot nu se deranjează.

Citeste si:Dana Deac a scapat de 5 ori de cancer! Doctorul i-a dat acum o veste proastă

Citeste si: Ispita Cosminei Păsărin și avocatul fraților Micula. Acum Stelian Ion l-a adus la MJ - evz.ro

Citeste si: De ce nu se îmbolnăveşte toată familia de covid, dacă membrii ei locuiesc în aceeaşi casă? - bzi.ro

Pentru cei care locuiesc in Floreasca și nu se mai bucura de serviciile de cablu de la RCS: cineva din echipa angajată de Persoana Fizică “nominalizată” pe panoul șantierului a tăiat cablul magistrala de la RCS. Ni s-a comunicat că nu se poate estima timpul necesar remedierii. Muncitorii interogați de vecini spuneau că șefii lor au făcut asta. Pe doctor l-am întrebat cât timp am la dispoziție pentru a alege. Răspunsul lui a fost o privire severă și rece.”,a scris Dana Deac.

Dana Deac a dezvăluit că a fost nevoită să se opereze în anul 2017

Reamitim că în urmă cu patru ani, fosta prezentatoare TV a mărturisit pe blogul personal că după 10 ani, cancerul a recidivat și a fost operată din nou în 2017.

„În luna iunie am primit vestea că biopsia unui nodul tiroidian anunţa un nou cancer. De data aceasta, geografia bolii mele mă ducea în Turcia. Am primit din nou ajutor. Spitalul Memorial din Istanbul îmi oferea şansa unei operaţii în timp util şi în condiţii excepţionale. (…) Am intrat din nou în lupta pe care am mai dus-o de atâtea ori”,a scrisDana Deac la vremea respectivă.