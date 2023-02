Cum și-a convins Nicole Cherry tatăl impresar să accepte rolul principal din film?! George Ghinea a dat totul din casă

In articol:

Nicole Cherry se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. Se află pe micile ecrane încă din perioada adolescenței, de pe vremea când avea vârsta de doar 14 ani, iar până nu de mult, admiratorii au avut ocazia să o vadă

doar în postura de cântăreață, însă în ultima perioadă, tânăra le-a făcut o surpriză fanilor, căci a apărut deja în două filme.

Fanii acesteia au apreciat talentul actoricesc din primul film regizat de Iura Luncașu, iar încă de atunci, Nicole Cherry i-a transmis tatălui ei, care este și impresarul său, să accepte orice propunere când vine vorba despre un rol într-un film.

Zis și făcut, căci a urmat apoi o propunere pentru un rol principal într-un film, care rulează și acum în cinematografe, iar Nicole Cherry și tatăl ei nu au discutat prea mult pe baza acestui subiect, mai ales că tânăra își dorește foarte mult să-și fructifice pasiunea pentru actorie.

„Nu am avut nevoie de prea mult timp de gândire atunci când Nicole a primit propunerea, recunosc, ușor surprinzătoare, de a juca în filme. Am discutat doar câteva minute pe tema asta. Nu cred că au fost cinci!”, a explicat George Ghinea, pentru Playtech.

Nicole Cherry are mereu ultimul cuvânt când vine vorba de proiecte

De asemenea, tatăl lui Nicole Cherry, George Ghinea, a ținut să precizeze că fiica sa are mereu ultimul cuvânt atunci când vine vorba de proiecte, deși se consultă totdeauna cu părintele ei pe baza propunerilor pe care le primește.

„Trebuie să știți că Nicole e cea care are întotdeauna ultimul cuvânt. Dacă ea simte că poate face acel lucru, apoi o voi susține necondiționat. Nu se pune chestiunea de altceva! Dacă ea face primul pas, atunci o urmez fără prea multe comentarii. Am învățat în timp să am încredere în instinctele ei, dar și în ale mele”, a mai adăugat tatăl lui Nicole Cherry, George Ghinea, pentru aceeași sursă.